BM – jueves 30 de mayo

JUEGOS BONAERENSES 2024: COMENZÓ LA ETAPA LOCAL DEPORTIVA La Secretaría de Deportes y Cultura comunica que el martes 28 de mayo empezó la Etapa Local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2024. En el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Santino Mogica y Enzo Llamas (Sub 15), Patricio Peñalva y Santino Rodríguez (Sub 18) y María Emilia Felice y Malena Canosa (Sub 18) se adjudicaron el certamen de Fútbol Tenis, en tanto que Trinidad Cuburú y Josefina Gentilini (Sub 15), accedieron directamente a la fase regional. Asimismo, el miércoles 29 en el Parque Plaza Montero, Federico Llamas y Enzo Viera (Sub14), Clara Coronel y Trinidad Zalazar (Sub 14), y Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 18, clasificaron de manera directa) ganaron en Beach Vóley. Asimismo, en la jornada de hoy se está disputando la eliminatoria de Ajedrez en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” y mañana a las 9 horas, en el Parque Plaza Montero, será el turno de Beach Vóley Sub 16 (M y F) y Sub 18 (M).

FIORELLA PROPATO HIZO HISTORIA AL DEBUTAR EN EL PREMIER PADEL P1 Y ENTRENÓ CON LA PRESELECCIÓN ARGENTINA SUB 18 La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato por convertirse, junto a su compañera Francesca Floriani, en la pareja más joven en debutar en el Premier Padel P1 que se desarrolló en Mar del Plata, y por la convocatoria a la Preselección Argentina de Padel Sub 18, aunque tiene edad de Sub 16. La hija del florense Sebastián Propato y Floriani se presentaron el domingo 19 de mayo en el court central, perdiendo 6/0 y 6/1 en 43 minutos de juego ante Silvana Campus y María Laura Ferreyra. A pesar del resultado, donde los nervios jugaron un papel preponderante, lo más importante fue que siendo tan jóvenes llegaron a jugar la qualy en uno de los torneos más importantes del circuito mundial. Recordamos que las deportistas obtuvieron una plaza para disputar este prestigioso certamen, luego de adjudicarse una Wild Card en la tercera fecha del Torneo Selectivo de Menores, que organiza la Asociación de Padel Argentino (APA) y con ello pasaron a ser la dupla N° 1 en el ranking nacional de la división Sub 18. Por otro lado, también en Mar del Plata, Fiorella entrenó durante tres exigentes jornadas con la Preselección Argentina Sub 18, ante la presencia de la China Mazzuchi, Cecilia Reiter, Javier Blanco y Federico De Pascual. La concentración fue exclusiva para jugadores y jugadoras de la categoría Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

