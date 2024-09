BM – lunes 16 de septiembre

CON GRAN ÉXITO Y UN EXCELENTE NIVEL CULMINÓ UNA NUEVA ETAPA DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES En el marco del mes de los estudiantes, continúa la edición 2024 de las Olimpíadas Juveniles Florenses. En este caso fue el turno de la Etapa Deportiva 2, compuesta por Natación, Básquet y Tejo.

El miércoles, en una vibrante tarde de feriado, las instalaciones de la pileta climatizada del Natatorio Municipal “Hugo Mauro” se llenaron de color con la competencia de natación. Las categorías disputadas fueron 50 metros libre (masculino y femenino), 50 metros pecho (masculino y femenino) y posta mixta, quedando en 1° lugar el Colegio San Miguel según la sumatoria de puntos. El viernes en el gimnasio del C.E.F. N°6 se disputó uno de los deportes más esperados: el básquet. Los equipos desplegaron todo su talento y resultó ganadora la Secundaria N°1 (Escuela Media). Por último, el sábado se llevó a cabo la competencia de Tejo. Los chicos compartieron una emocionante jornada con los adultos mayores del Centro Tejista Florense, donde participaron en conjunto en tres categorías y el primer puesto fue compartido por la Escuela Dante Alighieri; la Secundaria N°2 (Normal) y el equipo conformado por la Escuela Técnica, la Secundaria N°3 y la Secundaria N°4. De esta manera, en una competencia más que pareja, los equipos demostraron que todos tienen el potencial y las ganas de consagrarse ganadores de la 20° Edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses.

VISITA DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD A LA ASOCIACIÓN “MIRADAS EN RELIEVE” Días atrás desde la Dirección de Discapacidad se concurrió a la Casa de la Salud con motivo de dialogar y tomar conocimiento sobre el funcionamiento y actividades que realiza la institución Miradas en Relieve. Cabe destacar que el objetivo de dicha entidad es informar a la sociedad en general sobre la discapacidad visual y su inserción social. Además, se ofrecen charlas/debates por medio de profesionales idóneos sobre discapacidad visual, propiciando espacios de contención donde también se comparten experiencias. Asimismo, los días jueves a las 16 horas en la entidad se brinda taller de braille y reciclado a cargo de Sol Córdoba. Desde la Dirección nos pusimos a disposición para cualquier demanda e inquietud que los mismos requieran.

ÚLTIMA SEMANA DE LA 1ª ETAPA DE INSCRIPCIÓN PARA LA EXENCIÓN DE TASAS A COMERCIOS Y EMPRESAS La Secretaría de Producción recuerda que son los últimos días de inscripción al registro de actividades comerciales e industriales en crisis para poder obtener la para la Exención del Pago de las Tasas de Seguridad e Higiene y Alumbrado Público para Comercios y Empresas. Esta última semana de la 1ª etapa se extiende hasta el 20 de septiembre. Los interesados, podrán inscribirse vía presencial en la Secretaría ubicada en Av. Venancio Paz 1114 (ex edificio Cattorini) de 10 a 15 horas o a través de WhatsApp al 2244 445877. Con esta medida, el Gobierno Municipal continúa con su apoyo a la industria y al comercio de nuestra ciudad, ante las políticas económicas que impactan en distintos sectores de la población.

“MÚSICA RODANTE” EN EL BARRIO 25 DE MAYO El pasado sábado en la Plazoleta de las Provincias del Barrio 25 de Mayo se realizó la primera edición del proyecto Música Rodante en los barrios, una iniciativa de la Dirección de Cultura que pretende llevar la música popular a distintos puntos de la ciudad, siempre con la actuación de artistas florenses. En esta oportunidad estuvieron arriba del escenario la joven cantante “Lucy”; después la música tropical llegó a través de la voz de Sergio Alegre y en el final, el “Grupo Latido”, integrado por Fabio “Chato” Moyano y Flavio Pérez, tuvieron su espacio y fueron los encargados del cierre de la jornada en un cálido y alegre momento donde interactuaron con la gente. El público que se acercó a presenciar el evento, compartió buenos momentos con sus reposeras y el mate y con la presencia de algunos carritos gastronómicos que se concentraron en el lugar. El próximo evento de Música Rodante, a desarrollarse en el mes de octubre venidero, se llevará a cabo en el Barrio “Toque Toque”.

TRIUNFO DE ROMÁN ELUCHANZ Y PRIMER PUESTO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Román Eluchanz por adjudicarse la séptima fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia, reservada para la categoría Sub 18, y a la Escuela Municipal de Ajedrez por ocupar el primer puesto por equipos. El evento se realizó ayer en la Escuela N° 1 de La Madrid con la participación de 139 aficionados al juego ciencia de 12 delegaciones, donde los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así:

En Sub 8 (14 jugadores): 2°) Benjamín Buiraz y 4°) Elson Calzada.

Sub 10: (21 inscriptos): 3°) Ciro Branchesi Gómez, 13°) Santino Dierickx y 17°) Simón Dulau.

Sub 12 (26 anotados): 7°) Gael Benavídez.

Sub 15: (32 ajedrecistas): 3°) Bautista Pires, 5°) Tiano Puente, 16°) Tomás Espíndola, 22°) Demian Cánepa, 25°) Baltazar Padín Fernández Y 28°) Lara Vitale.

Libres (34 Jugadores): 29°) Ana Laura Orlando.

La próxima fecha se disputará el domingo 6 de octubre en la ciudad de Junín.

NEWCOM: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE “LOS FÉNIX” EN BENITO JUÁREZ Y EN AZUL Elencos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, tuvieron un gran fin de semana en diferentes certámenes, donde fueron protagonistas y obtuvieron resultados positivos, desplegando un juego vistoso.

En Benito Juárez y en el marco de una nueva fecha del Círculo Regional, la categoría +50 ganó sus tres encuentros 2 a 0 de manera contundente, mientras que la división +60 se impuso en tres oportunidades, conservando el liderazgo y el conjunto +70 registró un triunfo y una derrota. Por otro lado, el equipo +40 ocupó la primera ubicación en una nueva jornada de la Liga de Desarrollo disputada en el Club Vélez de Azul, derrotando 2/0 en la final a General Alvear.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS EN EL CANAL DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA Y CUIDADO ANIMAL La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal informa a la comunidad que se encuentra disponible en la página web oficial de la Municipalidad un enlace para acceder de manera rápida y sencilla a los servicios de la Dirección. A través de este enlace, los vecinos podrán realizar inscripciones en línea, obtener información sobre las normativas vigentes y acceder a servicios vinculados al bienestar animal y la prevención de enfermedades zoonóticas. Para acceder a estos servicios, visite nuestra página web: https://lasflores.gob.ar/ y seleccione la sección de Bromatología y Cuidado animal, ubicada al pie de la página. Dentro de esta sección encontrará las diferentes áreas de la Dirección, con detalles sobre los servicios disponibles, los requisitos necesarios para cada uno e información relacionada con el área. Estos son:

Área de Bromatología:

· Inscripción al Curso de Manipulación de Alimentos

· Renovación del Carnet de Manipulación de Alimentos

· Habilitación de Transporte de Sustancias Alimenticias

· Control de Abastecimiento

· Normativa sobre el Registro de Productores Artesanales de Alimentos

· Normativa sobre la Habilitación de Carros Gastronómicos.

Área Cuidado Animal:

· Programa de castración municipal – Inscripción

· Adopción responsable

· Normativa sobre Tenencia Responsable de Mascotas

Invitamos a todos los vecinos a utilizar este nuevo canal digital, diseñado para mejorar la comunicación, informar y realizar trámites de manera rápida y sencilla.

Para más información, dirigirse a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Manuel Venancio Paz N° 1114, o mediante el teléfono 442236.

About The Author