BM – lunes 22 de abril

DESTACADA PRESENTACIÓN DE ALUMNOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al equipo de competencia del Natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” que tuvo un magnífico desempeño en el torneo provincial de promocional y federados, que se desarrolló desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril en el natatorio panamericano “Alberto Zorrilla” (EMEDER) de Mar del Plata. Macarena Espinosa (infantil) se consagró campeona en 50 m. espalda, además fue subcampeona en 100 m. espalda, medalla de bronce en 100 m. libres, 5° en 50 m. libres y 6° en 200 m. combinados. Mientras que Luca Branchesi Gómez (cadetes) se adjudicó el subcampeonato de 50 m. pecho, resultó 3° en 50 m. espalda y 50 m. libres; 5° en 200 m. combinados y 8° en 50 m. mariposa. Por otro lado, también estuvieron a la altura de las circunstancias Santino Lemma González (Menores: 50 y 100 m. libres, 50 m. mariposa, 50 m. espalda y 200 m. libres donde fue 7°), Santino Lemma González (Menores: 50 y 100 m. pecho, 50 a 100 m. libres y 50 m. mariposa), Delfina Antonelli Gigena (Cadetas: 50 y 100 m. espalda, 50 y 100 m. libres, y 50 m. mariposa), Guadalupe Valerio (Menores: 50 y 100 m. pecho, 50 y 100 m. libres, y 50 m. mariposa), Candelaria Lemma González (Menores: 50 y 100 m. pecho, 50 y 100 libres, 50 m. mariposa y 200 m. combinados) y Valentina Perazzo Iriate (Infantiles: 50 y 100 m. libres, 50 m. pecho, 50 m. mariposa y 50 m. espalda). Cabe destacar que Macarena Espinosa (50 m. y 100 m. espalda), Candelaria Lemma González (50 m. pecho) y Guadalupe Valerio (50 m. pecho) obtuvieron marcas para participar del nacional de la categoría promocionales, en tanto que los demás nadadores de nuestra ciudad mejoraron las marcas personales. La delegación, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, fue recibida por el intendente interino Fabián Blanstein y demás autoridades municipales.

PSITACOSIS: MEDIDAS PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD Ante la circulación de la enfermedad, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud, recuerda a la población en general las medidas a tener en cuenta para la prevención de psitacosis en humano.

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad infecciosa, aguda y generalizada causada por Chlamydia psittaci, bacteria que se encuentra en el excremento de los pájaros infectados, los cuales transmiten la infección a los humanos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se transmite a través de aves enfermas (loros, cotorras, canarios, palomas, gallinas, pavos, patos), que eliminan la bacteria al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos y secreciones respiratorias. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas que de esta forma se infectan.

La transmisión ocurre en espacios cerrados, con hacinamiento de aves. También en lugares vinculados con la captura de aves silvestres y tráfico ilegal de animales.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas pueden pasar inadvertidos o presentarse como estado gripal o neumonía a lo que se suelen agregar dolores musculares, fiebre, tos seca, alteraciones meníngeas, delirio y hasta causar la muerte si no se identifica precozmente.

¿CÓMO PREVENIRLA?

No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente. Sin hacinarlas.

Mantener las jaulas limpias.

No comprar aves sin certificado sanitario (tráfico ilegal).

Evitar levantar aves del suelo que no puedan volar, por heridas o dificultades respiratorias, ya que pueden ser aves enfermas o portadoras de la enfermedad.

