BM – sábado 25 de octubre

CONVOCATORIA ABIERTA PARA “UNA NOCHE EN LOS MUSEOS” 2025 La Dirección Municipal de Museos y Archivo convoca a los museos, instituciones, organizaciones y particulares que deseen formar parte del circuito de espacios que abrirán sus puertas en la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”. La propuesta invita a poner en diálogo los distintos ámbitos que conforman la vida de nuestra comunidad, integrando el patrimonio, el arte, la historia, la producción, la educación y las múltiples experiencias colectivas que la atraviesan. De esta manera, el evento se concibe como una oportunidad para visibilizar la diversidad de espacios que sostienen, crean y transmiten saberes, memoria e identidad local. La propuesta se realizará el sábado 15 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, con recorridos, exposiciones y actividades especiales abiertas al público de manera libre y gratuita. Los museos o espacios interesados en participar podrán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace, o bien contactarse con la Dirección de Museos y Archivo al teléfono (2244) 506981 para solicitar más información.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/gzR8xZ382fTLLphJ9

ENTREGA DE SEMILLAS EN MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL “TU HUERTA” La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que se lanza la primera edición del Programa Municipal de Entrega de Semillas “Tu Huerta”. Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la producción de alimentos saludables en los hogares, fortaleciendo la economía familiar y promoviendo la creación de huertas urbanas y rurales. Las semillas se entregan de manera gratuita, y los vecinos interesados pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Av. Manuel Venancio Paz 1114 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

“CONEXIÓN” EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción del Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo artístico de Matías y Milena Suarez con el grupo “Conexión”. Los protagonistas principales en esta apuesta, padre e hija, comenzaron de distinta manera sus procesos de formación musical. El grupo Conexión comenzó a funcionar musicalmente este año con Matías en guitarra y voz y Milena en guitarra.

El rock forma parte del repertorio de actuaciones de esta banda, pero con variados estilos donde, en diferentes presentaciones del conjunto, han participado también amigos que tocan distintos instrumentos. El Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post- producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. El próximo domingo 26 de octubre, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de “Conexión” para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://youtu.be/abYWBQ2Uyaw

