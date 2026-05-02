BM – viernes 1 de mayo

REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES La Municipalidad de Las Flores comunica que desde hoy 1° de mayo de 2026 y por QUINCE (15) días, se encuentra abierto el Registro de Mayores Contribuyentes. Los interesados podrán inscribirse, descargando la FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 2026, de la página web oficial del Municipio https://lasflores.gob.ar o personalmente en la Subsecretaría de Gobierno en el horario de 7:30 a 13 horas. Una vez cumplimentada y firmada, se deberá entregar en la Subsecretaría de Gobierno, en el horario de 7:30 a 13 horas.

NO HABRÁ RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS ESTE 1° DE MAYO Debido al feriado de este 1° de mayo correspondiente al Día Internacional de los Trabajadores, se informa que no se realizará la recolección nocturna de residuos sólidos urbanos reanudándose el servicio el próximo domingo 3 de mayo.

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