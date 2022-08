BM – viernes 26 de agosto

EL INTENDENTE GELENÉ RECIBIRÁ AL EMBAJADOR DE BOLIVIA EN ARGENTINA, JORGE RAMIRO TAPIA SAINZ El próximo domingo 28 el intendente Alberto Gelené recibirá al Sr. Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, quien llegará a Las Flores junto a funcionarios y equipo de trabajo. La visita se enmarca en el lanzamiento de la expedición de ascenso que realizará el Grupo Vibraventura al Illimani, montaña de los Andes de Bolivia, y que corresponde al proyecto “Altas Cumbres por la donación de órganos, médula, tejidos y sangre” que lleva adelante la Asociación Civil. La montaña Illimani está ubicada cerca de la ciudad de La Paz con 6.460 metros sobre el nivel del mar, siendo la mayor de la Cordillera Real y la segunda de Bolivia. Desde hace 4 años Vibraventura desarrolla el proyecto por el cual ya han coronado las cumbres de los siguientes seis miles: Volcán Llullaillaco en Salta, Mercedario en San Juan, Gral. Belgrano o conocido también como Famatina en La Rioja y el colosal Aconcagua en Mendoza. El objetivo es llevar el mensaje concientizador en cada uno de estos ascensos. Asimismo, la llegada del Sr. Embajador coincide con la actividad de forestación que llevarán adelante Vibraventura y la red de vida “Cada Casa un Árbol” junto a la Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad y que tendrá lugar el domingo desde las 15 horas en la sede de la Agrupación, en los vagones del Parque Plaza Montero.

DANIEL CHAPPET Y SU ARMÓNICA EN “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” Esta noche, a partir de las 21 horas en el Salón Rojo Municipal y enmarcado dentro del Día Mundial del Folclore, se presentará en Las Flores el brillante armoniquista Daniel Chapett. El ciclo Folclore para Escuchar, creado y conducido por Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Secretaría de Cultura, es anfitrión de la llegada de un profesional que engalanará otra noche especial en el gran salón de San Martin y Rivadavia. Daniel Chappet es oriundo de San Agustín, Balcarce, donde comenzó sus estudios musicales a los 14 años de edad. Al finalizar sus estudios secundarios se trasladó a la ciudad de La Plata para continuar su formación musical con diferentes maestros. Sus interpretaciones abarcan gran parte de nuestro cancionero folklórico argentino popular como también tintes de músicas Sudamérica con sonidos, matices e improvisaciones. En el 2009, Daniel Chappet se adjudicó el primer puesto en el certamen de Tango “Hugo del Carril” (organizado por la ciudad de Buenos Aires) y en el 2014 salió ganador en la 43° edición del Pre Cosquín como solista instrumental, otorgándole así la plaza para su participación en el Festival Mayor de Folclore el pasado 27 de enero. Folclore para Escuchar, en su 16° edición, promueve la llegada de un artista de primer nivel de nuestro país.

JUEGOS BONAERENSES – CULTURA: CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA La Secretaría de Cultura informa que en la jornada de ayer se desarrolló en la ciudad de Tapalqué la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2022 en la que participaron representantes del municipio de Las Flores. Quienes lograron su clasificación en primer lugar en disciplinas culturales fueron:

Tango Adultos Mayores – 1° María Isabel de Meo y Jorge Marcote

Pintura PCD – 1° María Sol Campos

Fotografía PCD – 1° Pablo González

Danzas Folklórica Adultos Mayores – 1° Berta Carzuza y Domingo Risso

Danzas Folklórica PCD – 1° Adriana Condori, Tomas Rodríguez

Danzas Folklórica Sub15 – 1° Morena Rosas, Santiago Cesáreo

Malambo Sub18 – 1° Mariano Hourcade

Solista Vocal PCD – 1° Agustín Medrano

Solista Vocal Sub18 – 1° Paola Crego

Teatro Adultos Mayores – 1° Eva Hijano, Ricardo Catabbi

Además, este es el resultado obtenido por el resto de los participantes:

Dibujo PCD – 4° Camila Ribas Disz

Pintura Sub15 – 4° Valentina Franco

Cocineros Bonaerenses Sub 15 – 3° Sofía Noguera

Cocineros Bonaerenses Adultos Mayores – 2° Inés Rodicio

Fotografía Adultos Mayores – 3° Elena Pérez

Malambo Sub15 – 2° Nahuel Porcella

Danzas Folklórica Sub18 – 2° Sosa Nicole, Agustín Loyarte

Freestyle Universitario – 2° Felipe Batiz

Solista Vocal Adultos Mayores – 4° José Luis Maldonado

Desde la Secretaría de Cultura queremos expresar el orgullo por la representación que hemos tenido en cada una de las disciplinas y felicitamos a todos y todas por participar, especialmente a aquellos que lograron la clasificación para disputar la final provincial que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata.

JUEGOS BONAERENSES – DEPORTES: CLASIFICADAS A MAR DEL PLATA EN TENIS DE MESA La Secretaría de Deportes comunica que en la disciplina Tenis de Mesa, Oriana De Benedetto (Sub 16 no federada), Michela Emma (Sub 18 libre) e Ignacia Gómez (Universitario) intervendrán en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022 que se disputará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata. Cabe destacar que las florenses obtuvieron dicha plaza luego de adjudicarse la instancia regional que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Olavarría.

AJEDRÉZ: QUINTA FECHA DEL TORNEO “CUENCA DEL SALADO” EN LAS FLORES La Secretaría de Deportes comunica que el próximo domingo 28 a partir de las 10 horas, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, tendrá lugar la quinta fecha del campeonato Cuenca del Salado con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando. Se aguarda el arribo de un número interesante de aficionados al juego ciencia de San Miguel del Monte, Gral. Belgrano, Ranchos, Castelli, Brandsen, San Vicente y Adrogué, quienes disputarán partidas de 15 minutos por el Sistema Suizo.

CON LA ETAPA DEPORTIVA, COMIENZA A TODO RITMO LA PARTICIPACIÓN EN LAS 18° OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Comienzan a desarrollarse las distintas Etapas de la 18° edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses y el objetivo es que cada jornada sea una verdadera fiesta, no solo para los jóvenes participantes sino para toda la familia y toda la comunidad. El Área de Juventudes, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con las distintas Secretarías y Direcciones con las que se coordinan las Etapas del Certamen, invita a ser parte de las actividades que comenzarán con la Etapa Deportiva. Dicha instancia se iniciará el martes 30 a las 18 horas en el gimnasio del CEF N° 6 (Av. Gral. Paz y Moreno) con básquet mientras que el miércoles 31, también a las 18 horas en el gimnasio, tendrá lugar la disciplina vóley. Niños y jóvenes de todas las edades, padres, abuelos, docentes, directivos, amigos y más podrán acompañar cada una de las actividades y acercarse con el mate, con algo para merendar y compartir junto a los equipos estas jornadas de alegría y amistad.

DÍA DEL ARBOL: SE REALIZARÁ UNA ACTIVIDAD DE FORESTACIÓN EN EL HOGAR DE NIÑOS El 29 de agosto se conmemora el Día del Árbol y es por ese motivo que desde la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público se realizará una actividad que consistirá en la forestación del Hogar de Niños “Martin Miguel de Güemes”. La jornada será el lunes a partir de las 13.30 horas en el establecimiento ubicado en Av. Vidal entre Alsina y Belgrano. La fecha fue instituida en el año 1901 por el Consejo Nacional de Educación a través de una iniciativa del periodista y escritor Estanislao Zeballos quien consideró importante concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies y la actividad forestal como acciones fundamentales para proteger el aire y la vida.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram