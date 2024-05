Cattorini de la Liga del Comercio-REMSAL: “Hace más de 8 años que no se crea empleo formal en la Argentina”

Ante un país en plena revolución en distintos sentidos, el paquete que comprende la ley de bases, el paro nacional dado en el día de la fecha, consultamos al licenciado Carlos María Cattorini, titular de la Liga del Comercio e Industria de Las Flores y Remsal, esta ultima, institución que agrupa a diversas ligas y cámaras de comercio del centro de la Pcia de Bs. As. expresó en «el periodístico», lo que ya hizo conocer hace un par de meses por distintos medios, y que posee gran similitud con lo que se encuentra en debate en la legislación nacional.

“Nosotros seguimos convencidos que la actualización de la legislación laboral que nos rige es imperiosa dada que hace más de 8 años que no se crea empleo privado registrado en la Argentina…El crecimiento que se ha visto es el de los monotributistas, y del empleo público. Las empresas, los emprendedores no están tomando empleados a raíz de las obligaciones que la legislación laboral establece las multas que se prevén y favorecen la industria del juicio, porque quien toma un empleado, toma una hipoteca…nosotros hemos planteado claramente cuales son las pautas de lo que tenemos que lograr para que se reactive el empleo privado en la Argentina, que nadie pierda ningún derecho quien ya está trabajando, sino al contrario, quien hoy no está trabajando o está trabajando en empleo no registrado, pueda acceder a beneficios de empleo en blanco, las prestaciones sociales, acceder a aportes, etc. Es decir, normalizar para que no haya ciudadanos de primera ni de segunda, porque si tenemos en cuenta que el 50% de la mano de obra ocupada en el país está en empleos no registrados, entonces cuando hablamos de derechos adquiridos son sólo para la mitad de la población laboral, de la cual una parte significativa es el empleo público y otra parte monotributistas que tampoco no tienen derecho adquirido, hablamos de un sector muy reducido que hoy está cubierto, la idea es que eso se amplíe y haya más trabajadores en mejores condiciones, reduciendo aquello que no va al bolsillo del trabajador, que no representa una ventaja ni para el empleador, ni para el empleado, esa es nuestra posición , es el gran desafío de hacerlo entender a las fuerzas políticas y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Afirmaba Cattorini.

About The Author