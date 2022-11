Claudio Palomeque Pte. del Cept Rosas: “Fiesta del Cordero deshuesado…y soñando con el nuevo edificio”

Como una previa, Rosas festeja este fin de semana sus jóvenes 150 años, y decimos previa, porque el plato fuerte será el 4 de diciembre con la 8va edición de la fiesta del Cordero deshuesado.

“Trajimos la idea del Cordero Deshuesado en 2013 con un grupo de vecinos. Este año será el domingo 4 de diciembre.”, comenzaba diciendo Palomeque.

“El Cept está bien, hoy tenemos nuevo director, Sebastián Silva, se viene trabajando con mucho compromiso, el Consejo de Administración es un grupo de padres y vecinos para trabajar en el crecimiento, hoy son 84 chicos, la mayoría todos del Partido…en estos días se terminó otro galponcito para guardar tablones, asadores para la Fiesta del Cordero, se trabaja con el municipio para ocupar también un local en la estación porque ya nos quedó chico el Cpet, hemos tenido distintas reuniones con el intendente para un nuevo edificio, está encaminado y tengo fe, va por muy buen camino, seria en el terreno que pertenece a educación, tenemos esa esperanza que se va a lograr, está saliendo del punto limpio a 100mts. Es un terreno de 50×50 aproximadamente, la esperanza es que se siga tramitando para lograr tener el edificio propio…”

Sobre la fiesta, expresó: “La venta de tarjetas viene bien, mucha gente de nuestro pueblo y de la zona, de Buenos Aires también, la misma gente a través de las redes, han venido de a dos o tres personas, ahora vienen en grupo… no nos hemos dado cuenta de lo que hemos generado, si bien soy la cara visible, hay un grupo humano espectacular que sin ellos no podemos hacer la fiesta, la familia del Cept que se anota para hacer de mozos, cortar, atender, la gente lo retribuye con la calidad humana, en no muchos lugares suceden esas cosas, quedan pocos días. Hicimos tarjetas para 1000 comensales y 150 menores y la gente que se le da una invitación especial que siempre nos da una mano que hace un equipo grande y unido. El municipio colabora con el sonido, máquinas y horas hombre, recién me reuní con Lapadula para distintos trabajos en Rosas…. Es mi segunda casa, me brindaron todo y me abrieron sus puertas, lo que pueda gestionar para la gente que esté bien lo vamos a seguir haciendo, estamos haciendo trabajo con obras públicas, cultura y distintas áreas. Se está tramitando con provincia para traer un grupo musical para el cierre. Las donaciones de corderos marchan bien, agradecemos a aquellos que aportan, la verdad que nos emociona porque nos dejan asombrados, tener la colaboración de los productores que nos dicen contá con uno o dos, el valor de la tarjeta es de 2.500 pesos mayores y 1500 pesos los menores, si no es imposible comprar corderos y que quede a ese valor, creo que el tiempo nos va a acompañar y el horario es siempre a las 13hs.Sería muy difícil hacer una fiesta de esta magnitud sin la colaboración de tanta gente, los esperamos el 4 de diciembre con la octava edición. Pasaremos un día espectacular…”

ENTREVISTA A CLAUDIO PALOMEQUE

