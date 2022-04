Concejal Alejandra Quintieri (Bloque JxC): «Hemos detectado algunos problemas con los servicios de luz y agua en Pardo»

La concejal por el unibloque Juntos por el Cambio se refirió en la 91.5 a algunos de los proyectos de resolución que presentará este jueves en el marco de una nueva sesión ordinaria del HCD. «En mi función de médica pediatra estoy en comunicación con familias de la localidad de Pardo que me han contado que en algunas oportunidades cuando llueve mucho se quedan sin electricidad. Esto causa también un problema importante ya que como sabemos en Pardo funciona una cooperativa textil. Me contaban que cuando se quedan sin electricidad directamente pierden el día», indicó. Más adelante, la concejal agregó que «esto nos llevó a averiguar cómo están el resto de los servicios y nos encontramos con la noticia que hace siete meses no funciona una de las motobombas que extrae agua en uno de los pozos». Finalmente, la concejal opinó sobre la necesidad de reforzar la atención médica pediátrica en los CAPS con un consultorio de pronta respuesta. «La falta de recurso humano se hace notar mucho. Y en Las Flores los médicos estamos muy saturados. Por ahí llamando a profesionales de otras localidades, ofreciendo buenos sueldos se podría mejorar la cuestión».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram