Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

Con varios temas de interés se desarrolló en la mañana de este jueves una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado fue aprobado por unanimidad un Proyecto de Decreto licencia por descanso anual del intendente municipal, Ing. Alberto Gelené, por el período comprendido entre el lunes 21 de octubre al domingo 3 de noviembre de 2024 inclusive. Entre los Proyectos de Ordenanza, fue aprobado un pedido de prohibición depósito de residuos en laguna La Blanca. «Sabemos que se está trabajando mediante reuniones con vecinos para determinar cuál va a ser el futuro de la mencionada laguna. Por otro lado, nuestro espacio viene poniendo en tema todo lo que tiene que ver con la educación y el cuidado del medio ambiente y tenemos denuncias de vecinos sobre quema de residuos secos y vemos que la actual planta no da para más. Es necesario bloquear esta zona para que no se siga perjudicando. Antes había un control municipal y hoy no está. Eso hace que cualquiera pueda entrar y salir de ese lugar», sostuvo el concejal Federico Dorronsoro. Del Bloque LLA se elevó un Proyecto de Decreto sobre reconocimiento a la Agrupación «Vivir Mejor Las Flores», que acaba de construir soluciones habitacionales a familias carenciadas (11 módulos y 15 reformas en diferentes hogares). «Consideramos que la agrupación debe ser reconocida porque no cualquiera puede llevar adelante un proyecto de estas características financiándolo de manera absoluta desde sus bolsillos. Es sumamente meritorio», afirmó la concejal Luciana Cocola. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque Todos por Las Flores solicitó el retiro de placas de cemento que están contra el alambre en acceso Parque Plaza Montero (ingreso Avda. Vidal) como así también pintar el guardrail y la tranquera del mencionado acceso. «El proyecto surge a raíz de un reclamo de vecinos para que se mejore el aspecto en dicha zona del parque. Creo que esas placas contrastan con el aspecto natural y afecta a la visión y embellecimiento del lugar», manifestó la concejal Daniela González. Otro dato saliente fue que se enumeraron los proyectos elaborados por los bloques del Parlamento Estudiantil que fueron girados a diversas comisiones del HCD.

