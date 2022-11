«Conociendo habilidades y no limitaciones»: bellísimo video institucional del Taller Protegido «ALMA»

(ver video) Este lunes se dio a conocer un video institucional de la entidad sobre su quehacer diario. «Las instituciones que trabajamos con la discapacidad organizamos una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre. El Taller Protegido ALMA realiza una campaña «Conociendo habilidades y no limitaciones» que consiste en difundir el siguiente video, dando a conocer las habilidades de las personas con discapacidad para el trabajo. Invitamos a una visita al Taller el día miércoles 30 de noviembre proximo a las 10 hs, a quienes no conocen el trabajo que se realiza. Los esperamos, de no poder asistir lo puede hacer cualquier otro día, calle Sordeaux 467″.

