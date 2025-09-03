Día del Ferretero: «Es un rubro vital para el quehacer diario»

Cada 3 de septiembre Argentina celebra el Día del Ferretero: un homenaje al oficio que sigue manteniendo su esencia y cercanía a pesar del paso del tiempo. La 91.5 habló este miércoles con nuestro querido amigo Emilio Delfante, titular de Delfante Ferretería & Cía. «En nuestro caso tenemos apenas seis años en el rubro pero con muchas ganas de seguir adelante y seguir aprendiendo. El hecho que estemos en uno de los accesos a la ciudad (Avda. Rivadavia 645) de alguna manera nos favorece porque siempre estamos recibiendo visitas de clientes y proveedores», contó. Sus padres, principal sostén del comercio, (en la foto junto a un proveedor), dicen siempre presente en el local. «Esto es un emprendimiento familiar. Están mis padres Rubén y Nora, mi hermana y yo que estoy un poco al frente de esto. Nos llevó un tiempo conocer a fondo la profesión pero lo hicimos con muchas ganas», manifestó luego. ¡Felicidades!.

About The Author