Dr. Juan Tibiletti: “El cumplimiento de medidas y el ritmo de vacunación nos llevó a esta baja de casos”

En una extensa entrevista en el periodístico en el día de la fecha, donde se repasó distintos ítems en salud como, vacunación, la baja de casos, el tren sanitario, día del donante de sangre, y hasta del cultivo de cannabis.

Pasamos una etapa de confinamiento importante donde la gente ha cumplido con las medidas y esto ha colaborado a la baja de casos porque teníamos una situación muy complicada. Comenzaba Tibiletti. Estamos alerta porque sabemos que esto puede subir si no respetamos las libertades que vamos a tener a partir de hoy. Es una conjunción de situaciones, el confinamiento respetado lleva indefectiblemente a una baja de caso. Tibiletti que suplica la vacunación, continua diciendo; Además, el Plan de Vacunación que sigue a buen ritmo hace que disminuyan los contagios por eso es importante promocionarlo. La gente se ha comportado bien, digamos y los comerciantes han cumplido con el horario de cierre de comercios. Todo eso ayuda muchísimo. Es fundamental anotarse cualquier persona mayor de 18 años. Esta semana se está vacunando a personas de 40 sin mayores riesgos… sobre la vacuna para menores de 18 años con comorbilidad, dijo: La vacuna no está avalada para menores, pero hay que estar atentos al momento en que sea autorizada. Hoy todas las personas mayores de 18 por más sanas que estén es importante “que se vacunen”. Ya estamos avanzando en esa franja etárea, luego llegarán de 20 a 30. Hoy no podemos negar que cualquier persona la puede llegar a pasar mal si no se cuida. Tenemos un paciente de 31 en Terapia Intensiva. Por eso aplicarse la vacuna da tranquilidad. Con una dosis de vacuna se tiene un importante porcentaje de generación de anticuerpos, con la segunda dosis se da mayor seguridad todavía. Vamos a escuchar que alguna persona vacunada tenga síntomas pero es ínfimo. Está demostrado que luego de un mes de vacunado uno tiene una defensa muy alta. Sobre el comienzo de clases y los medidores dióxido de carbono, dijo: para las escuelas están y serán utilizados. Será importante medir la medición de carbono en el caso de que haya que cerrar las ventanas por las bajas temperaturas. Pero será fundamental la ventilación cruzada unos minutos para renovar el aire. Hoy y mañana será para organizar la manera para comenzar las clases. El fin de semana fue muy bueno para tener las ventanas abiertas todo el tiempo. Hay que estar preparados para cuando bajen las temperaturas en los próximos días. Abriendo las ventanas de a ratos nos parece una manera correcta antes que romper paredes y poner algo. Ante la llegada del tren sanitario y que en gran parte fue surtido por los insumos de nuestro hospital, explico: Ya estaba hablado que íbamos a colaborar con insumos hospitalarios en el Tren Sanitario. Insumos que Provincia iba a devolver. En Monte hubo una positivadad del 50%, a nosotros no nos pasó eso. Fue muy baja la detección en Las Flores. La experiencia del Tren con una calidad humana por parte de sus profesionales fue muy buena, más allá que no hubo muchos controles porque la gente acude más que nada a las salas y la gente respetó mucho el confinamiento esos días. Aconsejamos que, a los 15 días que recibieron la primera dosis, aplicarse la antigripal, sobre todo a los mayores. No hay tantas internaciones de pulmonía bilateral por situaciones no covid. Pero faltan que lleguen los fríos fuertes. Pero les aconsejamos sobre todo a mayores de 60 que es muy importante. La vacuna del Covid llegó para quedarse. Entrará en el calendario y posiblemente se dará el mismo día la vacuna de la gripe y Covid. Implicará una logística muy especial y hay que estar preparados. Sobre los números que tenemos de vacunados, expresó: Tenemos aplicadas más de 10.500 de la primera dosis y 3.500 de la segunda dosis, es algo fantástico. Tenemos inscriptos más personas, se van animando hay 15 mil inscriptos y faltan 3 mil más, faltan personas anotarse, hay que comunicar que es una vacuna segura y que no genera efectos adversos. Falta ese grupo de menores de 20 años y piensan que no les va a llegar el turno, pero sí les va a llegar. De esa manera podemos estar mejor. Sobre la ley del cultivo del cannabis medicial, dijo: Podemos apoyar la ley de cultivo de cannabis, pero con un orden en cuanto a las directivas porque no lo puede hacer cualquier persona. Es un paliativo para mucha gente con enfermedades dolorosas o molestas. Estamos con eso, hemos leído el proyecto. Son cosas que tenemos que planificar e intentar llevarlas a cabo. Es buscar un camino en común, un debate para que lleguemos a buen puerto y tener un uso adecuado del cannabis. Ante el dia mundial sobre la donación de sangre, expresó: Vamos a promocionar la donación de sangre y plasma también. Hay que estimularlo, háganlo aquellos que estén en condiciones. A una semana del día del padre y el criterio de la sociedad de querer juntarse, dijo: justo a un día del invierno. Las recomendaciones estarán a la orden del día. Es fundamental que traten de acompañar a los padres que no se vacunaron que lo hagan. Que no hagan reuniones en lugares cerrados. Y que sea con la mínima cantidad de gente posible. Por más que hagamos campañas hasta el hartazgo no podemos ser policía en cada domicilio. Esto nos cambió. Y tenemos que entenderlo. El estrés que pasamos es porque esto no terminó y porque falta. Los que tengan síntomas no se junten y déjenlo para otro momento. Remarcaba-

