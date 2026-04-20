El Taladro ganó y se ilusiona

El “Verde” que dirige Gonzalo Aparicio, le ganó de visitante por 2 a 0 a Juventud Unida y escaló bien en la tabla de posiciones. Patricio Peñalva y Juan María López fueron los goleadores de la tarde.

(Por Flavio Iacomini)

En vísperas también de jugar el Pre-Federal 2026 a partir de Mayo, ayer domingo en el estadio de Juventud Unida, El Taladro pudo con el local al derrotarlo por 2 a 0 en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del oficial Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

Patricio Peñalva en el primer tiempo y Juan María López en la etapa complementaria, convirtieron lso goles del conjunto de calle Pueyrredón que con este resultado volvió a sumar puntos importantes.

El equipo de Gonzalo Aparicio, logró su primera victoria del año y con cinco unidades está a solo dos puntos del líder Atlético Las Flores.

En tanto, su rival Juventud Unida, sigue sin hacer pie en el torneo. Los albirrojos marchan últimos sin puntos en uno de sus peores arranques futbolísticos de los últimos años.

El próximo domingo, el equipo dirigido por Adrian Caputo, irá por la recuperación ante El Hollín, mientras que su rival de ayer El Taladro quedará con fecha libre.

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