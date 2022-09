F. Muñiz Sec. de deportes del municipio: «Ya es un premio llegar a la final bonaerense»

A 10 días de la partida a competir las finales en MDP, conversamos con quien es el máximo responsable de la delegación florense que estará el 1º de Octubre en la feliz.

«Desde los inicios de los Juegos Buenos Aires con la inscripción se notó un incremento muy importante; charlando con colegas de la región, en todas las ciudades se vio algo muy especial y se dio algo muy importante también en las eliminatorias local y regional, con una gran participación en disciplinas con muchas participantes, tendremos una delegación muy importante, el año pasado había menos ya que se recortó por la pandemia, ahora se volvió a lo tradicional y se agregaron disciplinas, canotaje, golf, etc., esto arroja un incremento muy importante de competidores. dijo.

«El tema del hotel fue algo complejo, fue difícil al igual que el transporte. Al ser una delegación tan grande fue dificil ordenar todo. Buscando opciones terminamos llamando a turismo oficial de Mar del Plata porque lo que nos ofrecían hasta ese momento no era lo que estábamos acostumbrados. Terminamos contratando un hotel en la zona sur, se llamar “R.C.T.” un complejo muy grande, sobre ruta 11 zona Chapadmalal. La verdad que es de muy buena calidad, ofrece muchas alternativas, espacio verde, a metros de la playa, piletas, cancha de fútbol. Nos vamos a mover con un micro, tres cambies y vehículos chicos para transportarnos. En caso de disciplinas con pocos integrantes, tal vez la logística haga que necesitamos algún Remis o taxi, estamos lejos , pero no tanto, si es canotaje lo hacen en el puerto y no quedará alejado, el paddle es por ese sector, todo lo que es deporte de playa es por costanera, así que estaríamos en la misma distancia que el centro, otras disciplinas estarán algo alejados pero es cuestión de calcular los tiempos. Expresaba.

«Casi 180 personas integrarán la delegación, inclusive cada ciudad se maneja con las herramientas que tiene, el transporte es un tema así que vamos a tener un micro de Emma, un transporte de Rauch y Palomino más los oficiales del municipio…» resaltó.

«Tuvimos una competencia regional con 9 municipios, con ciudades como Olavarría, Azul, Bolívar, a veces es difícil llegar a la final, ya es un premio importante llegar, por supuesto que hay expectativas y todos quieren ganar, es muy bueno llegar a esta instancia, se genera una unión y todos van a alentar cada representante, cada deporte. Hay 18 lugares a cubrir más lo cultural, vamos a tener que organizarnos bien, pasándonos la información todo el tiempo, para nosotros el año pasado el trabajo de la prensa fue fundamental, con la colaboración mutua y este año será igual..»

ENTREVISTA COMPLETA A FERNANDO MUÑÍZ

