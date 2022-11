Federal: el tren de la victoria

Ferrocarril Roca le ganó 3 a 0 a River de Azul y dio un paso importante en la búsqueda de la clasificación en el Campeonato Federal de AFA. Juan Cruz Banegas, Facundo Eluayza y Diego Barragan convirtieron los goles del triunfo albiceleste.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde triunfal para el equipo de las Flores. Lo mereció desde el inicio del partido y lo consumó sin miramientos. Con chapa federal fue la victoria del conjunto de nuestra ciudad que a los 18 minutos del primer tiempo consiguió su primer gol por intermedio de su delantero Juan Cruz Banegas.

Con un entonado Sergio Cenzano por la izquierda, que complicó durante varios momentos del partido y con una clara actitud de salir a buscar el arco rival desde el primer minuto, Ferrocarril Roca se perdió un par de goles antes de su primer conquista, La más clara, casi increíble, fue la oportunidad perdida de Facundo Elauyza que debajo del arco no le pudo entra bien de derecha y la pelota se fue desviada. El joven mediocampista ferroviario tuvo su revancha a los 14 del segundo tiempo cuando pudo definir con tranquilidad tras recibir una gran asistencia de Facundo Maciel, que recién había ingresado por Luis María Suarez.

River de Azul mostró lo suyo y pudo complicar en los ratos donde la mitad de cancha se transformó en una zona de tránsito rápido. Las complicaciones del equipo rival no fueron más allá de la cuenta, debido al gran sostén defensivo de la línea completa albiceleste. Las bandas bien cubiertas por Emmanuel Tus y Luis Peón y con un muy buen trabajo de los centrales Michel Bertholet y Facundo Díaz, amparados también en la figura de su arquero Pablo Abrego, el equipo florense fue más que el azuleño, pero su mejor versión apareció en el segundo tiempo.

Antes, la expulsión del delantero Ezequiel Laserna, por una fuerte entrada sobre Luis María Suarez, había dejado al equipo de la vecina ciudad en inferioridad numérica, pero su actitud y dignidad para salir a buscar el empate había hecho que Ferro no hiciera sentir ese jugador de más en la cancha.

En el complemento entró muy bien Facundo Maciel, que tuvo un mano a mano con el arquero Hernán Barbieri y que aportó para el segundo gol de Facundo Elauyza y para que Ferro fuera más picante en ofensiva.

Al esperado debut del goleador Diego Barragán en el minuto 19 de la etapa complementaria, el “Ruso” lo terminó pagando con su gol a los 38. Definición impecable por abajo del arquero que fue muy festejada por la parcialidad ferroviaria que le supo dar un colorido especial al estadio.

A pesar de que River con los zurdos Agustin Coss y Francisco Maciel lograron algunas jugadas favorables para preocupar al fondo del local, Ferro mostró varios jugadores en un nivel más que interesante. Creció Leandro Rodríguez, también Ignacio Luciani y el ingreso de Nicolás Patrault le dio aire y posición de salida.

En el final, las palabras de los técnicos ferroviarios una vez finalizado el partido lo sintetizaron. “Nosotros tenemos un equipo con jugadores jóvenes y otros con mayor experiencia en estos torneos. Y sabíamos que hoy iban a aparecer en la dimensión de lo esperado”.

Ferrocarril Roca y su chapa federal, para lograr ayer por la tarde en su estadio un triunfo clave en sus aspiraciones clasificatorias.

Alcanzó la punta compartida con Estudiantes de Olavarría y el próximo domingo quedará con fecha libre. Mientras esperará su turno final cuando deba ir en dos semanas al Parque Guerrero en la ciudad Olavarríense, seguirá construyendo su sueño y hará disfrutar a nuestra gente futbolera. Ayer de Avellaneda y Vidal, el publico florense se fue del estadio con una sonrisa. Y eso seguro, no es poca cosa.

Ferrocarril Roca. Pablo Abrego, Facundo Díaz, Luis Peón, Emmanuel Tus, Leandro Rodríguez, Michel Bertholet, Ignacio Luciani, Facundo Eluayza, Juan Cruz Banegas, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos. Ignacio Aguirre, Nicolás Abraham, Nicolás Patrault, Maximiliano Marín, Facundo Maciel, Diego Barragán, Diego Nuñez. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. Ayudantes de campo: Luis Gatusso-Silvio Carpinetti P.F: Miguel “Turi” Elgue. Médico: Carlos Urdaniz

River de Azul: Hernán Barbieri, Iván Martínez, Mariano Borda, Ezequiel Brienzo, Federico Arenoso, Iván Correa, Eduardo Palavecino, Juan Ponce, Ezequiel Laserna, Franco Vignale, Francisco Maciel. Relevos. José Matos, Mariano Funes, Elías Errobidart, Facundo Panelo, Marcelo Duarte, Mariano Escribano, Agustín Coss. D.T; Matías Perafán. P.F: Rodrigo Arrubia.

Arbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho). Líneas: Gonzalo López y Jonatan Peralta.

