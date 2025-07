Ferro empató de nuevo ante Nápoli Argentino (Berazategui) y se despidió del Pre-Federal

El equipo de nuestra ciudad no pudo finalmente vencer al campeón e invicto de la Liga de Chascomús y no logró pasar a las semifinales del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana. Como igualaron 1 a 1 en el “San Paolo» de Ranelagh, al igual que la semana anterior en Las Flores, los azules, que terminaron con diez jugadores, clasificaron por ventaja deportiva y no fueron a los penales.

(Por Flavio Iacomini)

Estuvo cerca Ferrocarril Roca pero el buen equipo de la Liga Chascomunense de Futbol se defendió con todas sus variantes y anoche en el conurbano bonaerense todo terminó en empate y clasificación del local.

A los 23 minutos del primer tiempo, Román González ingresó al área por izquierda y convirtió el primer gol del partido para el Napoli Argentino. Un rato más tarde, a los 41, el defensa central Luis Peón, empujó hacia el gol una pelota enviada en centro desde la izquierda por el “Cuiza” Sergio Cenzano.

Fue la igualdad de los ferroviarios que despertó de nuevo la ilusión del puñado de hinchas que desafió la distancia y el frío de la noche para acompañar a un equipo que si bien se despidió del torneo clasificatorio para el Federal 2025 volvió a demostrar que esta a la altura de cualquier rival que se le cruce en su camino.

El campeón de la Liga de Fútbol de Las Flores, en una cancha muy chica, trece metros más corta que la de su estadio y nueve metros más angosta que la del «27 de Abril» de Avellaneda y Vidal, se las ingenió para de a ratos poder incomodarlo con incursiones ofensivas de Mauro Ramos, Sergio Cennzano y Jonatan Ferreira ante la cerrada marca de la defensa del Nápoli sobre el nueve Facundo Maciel.

Nápoli Argentino, como aquí en Las Flores lo demostró, volvió a ser un equipo que intenta jugar con pelota a ras del piso y con velocidad de sus delanteros. El azul de Ranelagh, es un plantel muy joven con futuro, razón que lo llevo a campeonar invicto en al Liga Chascomunense.

Ahora Napoli jugará la semifinal ante Atlético Villegas, mientras que por la otra llave del torneo los semifinalistas son Sportivo de 25 de Mayo y Ferroviarios de Balcarce.

Ferrocarril Roca se privó de los penales por la decisión reglamentaria de la Federación que determinó que solo en cuartos de final, ante un empate, se defina por ventaja deportiva.

Como Nápoli terminó primero en su grupo clasificatorio y Ferro segundo en el suyo, pasó el equipo de Berazategui.

Para el de Las Flores queda la labor y la frente alta por el buen trabajo cumplido en este competitivo torneo avalado por el Consejo Federal de AFA.

