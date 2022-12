FootGolf: gran desempeño de los Juárez en Uruguay

El viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre se disputó el “Open de Uruguay” en la ciudad fronteriza de Salto (Uruguay), en la excelente cancha los Altos de Arapey Hotel, Golf y Spa. La competencia otorgaba 500 puntos FIFG para el Ranking Internacional. El recorrido fue de 18 hoyos par 72 golpes, con un suelo muy seco, mucha temperatura en el ambiente y hoyos difíciles de leer, puso en aprieto a los presentes. Los resultados fueron los siguientes: La categoría general: se la adjudicó Aaron Macsad (Argentina) con 132 golpes (-12), 2do puesto German Lavallen (Argentina) con 136 golpes (-8), 3er puesto Mario Barrón (Argentina) con 136 golpes (-8), 4to puesto Oscar Caraballo (Uruguay) con 138 golpes (-6), 5to puesto Santiago Juárez (Argentina) con 138 golpes (-6) mismo score pero le gana el Uruguayo por los últimos 9 hoyos. La categoría sénior: se la adjudicó German Lavallen (Argentina) con 136 golpes (-8), 2do puesto Sebastián Godoy (Argentina) con 139 golpes (-5), 3er puesto Roberto Ghezzi (Argentina) con 140 golpes (-4). La categoría sénior plus: se la adjudicó Oscar Hundt (Argentina) con 141 golpes (-3), 2do puesto Mauricio Juárez (Argentina) con 150 golpes (+6), 3er puesto para Mike Mc Cormack (Argentina) presentó una tarjeta de 158 golpes (+14). Fuerte presencia Argentina en los primeros puestos y un párrafo aparte para los florenses que se hicieron sentir demostrando que están a la altura de los mejores jugadores del mundo quedando ubicados en el Ranking Sudamericano: Mauricio colocándose en la tercera posición de la Categoría Sénior Plus, Santiago quedando entre los primeros quince de la Categoría General. El próximo fin de semana estarán disputando la Copa Argentina de Footgolf en la modalidad individual y por equipos representando a Oeste Footgolf en la Ciudad de Mar del Plata en el Complejo “La Serranita”. Para más información sobre el deporte contactarse con la página de Facebook “FootGolf Las Flores Bs As.

