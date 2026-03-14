Fútbol Senior: se juega este domingo la 2da. fecha del Apertura

Este domingo en el predio del club El Hollín se disputará la fecha 2 del torneo para mayores de 35 años. El programa de partidos es el siguiente: Cancha 1: 10:30hs. Juventud Deportiva-Atlético, 12hs.: Barrio Traut-Avellaneda, 13:30hs. Porteño (Cacharí)-El Taladro y 15hs.: Construcciones Landa-Bandera Blanca. Cancha 2: 10:30hs.: Dep. Cacharí-El Bosque, 12hs.: Los Amigos-Escuela Gorchs, 13:30hs. Juventud Rosense-El Hollín y 15hs. Juventud Unida-Toque Toque. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. También se encuentra disponible el servicio de cantina y parrilla.

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