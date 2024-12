HCD Asamb. de May Contrib; La oposición se diferencia del oficialismo y el reclamo de un contribuyente

El pasado jueves, se llevó a cabo la asamblea de mayores contribuyentes en el HCD donde el oficialismo logra junto a contribuyentes aliados, duplicar el resultado de la votación que terminó 16-8. Lo que envió el ejecutivo contemplan aumentos que van desde el 40 al 80 %.

Por otro lado, la oposición compuesta por las bancas de Adelante Las Flores y La libertad Avanza y contribuyentes que acopañaron la tesis, presentan en minoria una alternativa intentantando entre varios puntos, seducir al contribuyente esquivo, ya que el porcentaje de cobranza en la ciudad, no llega la 50 %, mientas que en campo es alrededor del 90 %.

Tambíen pidió la palabra un contribuyente planteando su posición.

Imagenes:Capturas de pantalla de la transmisión por la red social del HCD

Concejal Leonardo Municoy da contenido al proyecto del ejecutivo

“Desde nuestro punto de vista creemos que es sumamente importante la participación comunitaria pero también se necesita rever la figura del “mayor contribuyente” como existe actualmente. Quizá habría que pensar en otras herramientas para que el resto de la ciudadanía también pueda ser escuchada en este recinto”.

“Actualmente tenemos algunas medidas que la gente pueda utilizar como la banca abierta que ofrece la posibilidad de presentar proyectos. Esto también marca de alguna manera la cercanía del vecino con el Concejo Deliberante”.

“En cuanto a la Ordenanza Impositiva hemos decidido (en consonancia con el Ejecutivo) una morigeración en los incrementos en la Tasa de Seguridad e Higiene que beneficia a los segmentos comerciales -sobre todo a los monotributistas- con un aplanamiento de la escala evitando un aumento mayor de lo previsto para las categorías más grandes en función de no tanto en la facturación -que depende de la categoría de cada uno- pero sí en los montos que se tributan”.

“Todo esto hace que paguen sensiblemente menos de lo que inicialmente tenían previsto pagar. También, dentro del conjunto de eximiciones que existen (personas con discapacidad, personas que viven con ellas, personas de bajos recursos, ex combatientes de Malvinas, etc.) sumamos a los estafados por los créditos UVA en el pago de la tasa ABL”.

“El presupuesto comprende una serie de actualizaciones o aumentos -para decirlo sin eufemismos- que van desde el 40 en ABL al 80% en la Red Vial Municipal. Son dos de las principales tasas de recaudación interna que cobra el municipio entendiendo que en este último rubro (Red Vial) se busca que paguen más son quienes tienen mayor cantidad de hectáreas. Esto tal vez no sucede en ABL que quizá sea algo para discutir en algún momento para ver de qué manera se puede optimizar”.

“En definitiva, son incrementos importantes (del 40 al 80%) pero se enmarca en un contexto económico hipercomplejo de altísima inflación sobre todo entre 2022 y 2023 donde el FMI volvió a entrometerse en la política económica del país”. Decía sobre tablas Municoy.

Audio del concejal Municoy

Sebastián Lizárraga resalta la propuesta por minoría

“Nuestro despacho apuntaba a 4 o 5 puntos particulares; proponer un aumento del 35 % en todas las tasas excepto las tasas de la red Vial de un 50 %.

El presupuesto que se aprobó en la sesión pasada, se aprobó un 20 % a los municipales, municipales que también son contribuyentes…el ejecutivo le aumenta un 20 % a los municipales y le hace pagar una tasa de entre el 40 y 50 % de ABL y cerca de un 80 % de la red vial, gran parte de estos contribuyentes son casualmente municipales.

Mirando al comercio, veíamos de suspender la cuota 1 y 2 de la tasa de seguridad e higiene.

En el 5to lugar, queremos premiar al buen contribuyente, en contrapartida del ejecutivo que premia solo con un 15 %, nosotros proponemos un descuento del 25 % para el que abona en término. Esto genera un aumento de la cobrabilidad.

En el art. 6to, el tema es que la Soc. Rural nos comentaba que, por un tema operativo, por la venta de ganado, muchas veces se atrasaban en la 1º cuota, entonces se perdían el beneficio del 15 % o el 25 % que proponíamos nosotros por minoría, entonces queríamos que no se exceptúe este beneficio aun no pagando la 1º cuota de la red vial. Destacaba Lizárraga.

Audio del concejal Lizárraga

Contribuyente Veloso: “Hay gente que no paga y ellos tendrían que ser más partícipes para hacer reaccionar a la clase política”

“Quería hacer un descargo, porque tras que me invitan como mayor contribuyente no quiero ser una figurita… Pienso que esta definición de grandes contribuyentes para mí es una fantochada. Somos los que por ahí podemos pagar la tasa y podemos estar al día como quien dice. Pero si miramos un poquito alrededor notamos que hay gente que no la paga y ellos tendrían que ser más partícipes para hacer reaccionar a la clase política en los temas de aumento. Me hablan de un 80% del aumento para la Red Vial. Pero pensemos, ¿Cuánto es la tasa de interés que paga el Banco Nación? Es el 30% a un año y nos aumentan a un 80%. Me parece algo ilógico. No me interesa la política: yo contribuyo y tengo que pagar. Pero los políticos no me pagan, me sacan con los impuestos. ¡Digo esto, aunque alguno se ría…! Creo que toda la plana que está ahí (señala a los concejales) cobran un arancel por mes. Y es algo que sale de los impuestos. Voy al hecho que creo que hay que ser más contemplativos y no tirar una cifra así porque sí…” Afirmaba Guillermo Veloso.

Audio del contribuyente Veloso

