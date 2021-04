Horacio Salaverri, presidente de CARBAP: «Suspender las exportaciones es repetir las ideas fracasadas del pasado»

En diálogo con Marcelo Núñez para la mañana de la 91.5, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Buenos Aires y La Pampa se refirió este miércoles a un posible cierre de las exportaciones de carne anunciado días atrás por la Secretaría de Comercio Interior. «Pasaron ya 15 años desde que fracasó la medida que adoptó el entonces presidente Néstor Kirchner de suspender las exportaciones de carnes y que tuvo como consecuencia la pérdida de 11 millones de cabezas que aún no terminamos de recuperar. No se pueden repetir las ideas fracasadas del pasado”, advirtió Salaverri. Más adelante, el dirigente manifestó que «si esto ocurriera es una medida destinada a perder el mercado externo. Fíjese que en aquel tiempo hubo alrededor de 125 frigoríficos exportadores cerrados con una merma laboral de 11.500 empleados que quedaron sin trabajo, solamente con un mantenimiento de una carga horaria para que puedan seguir subsistiendo. Y claro, el valor de la carne, que terminó aumentando el 220%». Salaverry añadió que «cuando se habla de cuestiones de exportación, no se trata de cerrar un local y reabrirlo a los 15 días. Las exportaciones, en el caso de China, llevaron dos años con protocolo sanitario con acuerdo país-país». Por otro lado, Salaverry lamentó que «en este tiempo de pandemia, no podamos hacernos presente en las ciudades de la Cuenca del Salado como quisiéramos. Y por supuesto, en Las Flores, para estar con los dirigentes de la Sociedad Rural con quienes hemos compartido momentos de camaradería además de asistir a las distintas Exposiciones Rurales».

