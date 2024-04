Juani Cáceres ahora con la mira en el mundial de Croacia

Luego del pasaporte obtenido por el olímpico en Viedma para participar en Europa el próximo mes de septiembre, Juani Cáceres conversó esta mañana en “El Periodístico” con Ernesto Varela.

“Esto fue un selectivo nacional con los mejores botes del país, eran dos los que pasaban para el Mundial de Croacia en septiembre…En el 2017 (con Daniel Dal Bó) era una modalidad maratón con etapas de 300 kilómetros en 6 etapas. Fue río abajo, muy rápido, tres horas de carrera, esto fue distinto, frente a la costanera de Viedma y Patagones, cada vuelta eran 8 kilómetros, más el acarreo, era de 3km. Diferente a lo que es velocidad que fue lo que hice toda mi vida. Tuve momentos de agua en contra porque el circuito era circular, había que tener en cuenta la corriente. Mi compañero es de Viedma y lo bueno es que conocía el lugar… El K2 da más tranquilidad, el acarreo no es tan decisivo como el K1. La gente que hace esta distancia tiene experiencia. Me costaba en un momento. Agustín compitió en 2021 en mundiales, fue subcampeón del mundo Sub-23, tiene un roce más reciente en modalidad. Mi último mundial vez fue en 2012 con Daniel Dal Bó en Roma. Por ahí perdés el roce de carrera, la estrategia. Hay que tener una estrategia armada porque las cosas pueden ir cambiando, la hidratación…” Sobre el conocimiento de la pista en Croacia y los costos que tiene que afrontar directamente el competidor, dijo: “No conozco Croacia, sí Serbia. De los rivales no sabemos mucho, cada selección tendrá sus selectivos en su momento, acá se hace antes porque no hay mucho apoyo de la secretaría de deportes (nación), se da tiempo para conseguir recursos y viajar…Lo ideal sería irse un tiempo antes, entrenar allá, hacer alguna regata en España en agosto…Es mucha plata, mucho dinero. Es un 50%, primero clasificar y luego conseguir el apoyo económico. Esto es un deporte como sabemos no tan popular, es un deporte con mucho sacrificio y poco visible. Se hace difícil encontrar sponsor. Todos los atletas estamos en esta situación. Salvo alguna excepción de alguna familia que pueda aportar a un atleta, se tienen que organizar cosas de alguna manera para poder tener esos fondos, ojalá pueda contar también con el apoyo local. Se debe juntar lo más rápido posible para confirmar la presencia. Ya veremos cómo encarar el tema…” También juani se refirió a su carrera como nutricionista: “Mi carrera de Nutrición va bien, termino de cursar a fin de año. Ver si puedo con algunas prácticas en el Hospital. La meta es recibirme de Licenciado en Nutrición, me tiene movilizado y enfocado…Para este tipo de disciplina cambia la alimentación, se hace un plan diferente a lo que estaba acostumbrado, cubrir las reservas. También la edad cuenta, se va planificando y eso se tiene en cuenta. Son detalles no menores que valen mucho. El 2025 pueda ser el remate de mi carrera. Es difícil hacerse a un lado de lo deportivo, del alto rendimiento porque desde los 15 años me dedico 100% a esto entrenado de lunes a sábados, alejarse a veces es difícil, pero la vida te va llevando por diferentes situaciones donde hay elegir…Creo que sí, de alto rendimiento no creo que siga por muchos años más, a los 32 años estoy contentísimo con la carrera deportiva que hice. Lo que venga de aquí en más tal vez sea una finalización y poner en foco la carrera universitaria…” remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A JUANI CACERES

