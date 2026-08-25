La Buena Noticia: científicios modifican genéticamente bacterias para que se alimenten de los tumores cancerosos desde adentro

Un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, está desarrollando una terapia innovadora contra el cáncer basada en bacterias modificadas genéticamente. El proyecto es liderado por el Dr. Marc Aucoin, especialista en ingeniería bioquímica. La clave está en la bacteria Clostridium sporogenes, capaz de sobrevivir en ambientes sin oxígeno, como el interior de los tumores. Allí se multiplica y consume los nutrientes del cáncer, debilitándolo desde adentro. Esta estrategia se basa en microbios que se desarrollan de forma natural en ambientes sin oxígeno, lo que convierte el interior de muchos tumores sólidos en un objetivo ideal. Para evitar que afecte tejidos sanos, los científicos diseñaron un “interruptor biológico” que solo se activa cuando hay suficiente concentración de bacterias dentro del tumor. Esto permite un ataque mucho más preciso y controlado. “La idea es que las bacterias encuentren ese entorno ideal y comiencen a crecer, eliminando el tumor desde el interior”, explicó Aucoin. El equipo ya trabaja en la etapa previa a ensayos preclínicos, un paso fundamental antes de probar el tratamiento en humanos. Los resultados iniciales generan gran expectativa en la comunidad científica. Este enfoque forma parte de una nueva generación de terapias que buscan alternativas más efectivas y menos invasivas que la quimioterapia o la radioterapia. Un desarrollo que abre la puerta a tratamientos más precisos, inteligentes y con menos efectos secundarios.

Fuente: La Vanguardia (Balcarce)

About The Author