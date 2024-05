La nieta de Don Osvaldo Pugliese habló con FM ALPHA

Anoche, desde pleno Palermo Hollywood conversamos telefónicamente con Carla Pugliese.

Carla, acaba de lanzar su disco “Rescate de Luz”, una gran interpretación que se puede escuchar a través de distintas plataformas.

“Que me llamen de un pueblo de 27 mil habitantes es como que me llamen de una ciudad de millones de personas, siempre es un honor abrirme al público…” Probando sonido en la noche del lunes, desde su camarín, nos contaba: “Los primeros lunes de cada mes tenemos la milonga La Gringa en Palermo Hollywood en Niceto Vega 5599, vamos a presentar el último disco “Rescate de luz” , el disco incluye nada menos que el bandoneón de Aníbal Troilo, la grabación del séptimo disco y nuevos festivales…Para rescate de luz, lo grabé tocando piano y bandoneón, me lo dieron para grabar todo el disco y hacer las giras…Ariel Alláu que toca el pandeiro me llamó para hacer otra versión…Yo elijo el piano y el bandoneón porque con cada uno puedo expresar cosas diferentes, en los dos instrumentos se deja el alma de diferentes maneras…” Cuando se le consultó de como llegó a sus manos el bandoneón de Aníbal Troilo, dijo: “Me llamó la escritora Paulina Espinosa, porque presentaba su libro en la Academia del Tango, desde un lugar para ver si quería grabar con el bandoneón de Troilo, le pedí luego a su nieto Francisco Torné si podía grabar el disco y me lo permitieron. Pude también grabar el tango “Sur” con el bandoneón y se puede escuchar en diversas plataformas musicales…La Yumba la grabé con piano y bandoneón al mismo tiempo igual que Canaro en París…” Por como optimiza los tiempos y el manejo de ambos instrumentos, dijo: “como vengo de la música clásica lo complicado me atrae, la destreza artística con las manos me seduce…” Sobre la historia de Don Osvaldo como alumno de Vicente Scaramuzza, expresó: “Hay muchas anécdotas de mi abuelo, con Scaramuzza, ¡estas hablando de oído, momento..! -risas- Vicente le decía esto tóquelo así, y así, entonces se encabró y mi abuelo se levantó y le dijo tóquelo ud. Entonces Scaramuzza le tiró todos los libros por la ventana, después le dijo a mi mamá si quería aprender con Vicente Scaramuzza, donde mi mamá exclamó, ¡claro que quiero aprender con Vicente Scaramuzza! estudió 11 años con él, después cuando nací yo, mi mamá me pudo pasar toda la técnica del bandoneón de Vicente Scaramuzza…” Remarcaba la temperamental Carla.

