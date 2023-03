“Las montañas de mi vida” el libro del veterano Hugo Núñez

El veterano de guerra Hugo Nuñez estuvo en los estudios de la radio, dialogamos de como fue la iniciativa de narrar lo previo y lo vivido en el teatro de operaciones en la guerra de Malvinas acaecida en 1982.

“Tiene diversas fotos, es un libro que tuvo algunas pausas. La idea siempre era ir plasmando a través de un diario todo lo que había vivido…Con la pandemia fue como ponerme de nuevo a escribir. Se pasó casi dos años, el año pasado estuvimos a punto de hacerlo y lo dejamos para este año…” Sobre la convocatoria por parte de las fuerzas armadas a participar en la guerra dijo: “La hice luego de recibirme en el 81….La primera parte, tuve la colaboración de un amigo como es Guillermo Pénico donde le pedí que contara el día cuando me van a buscar al CUF, ya que el estaba allí cuando aparecieron los militares porque mi dirección era en calle 12. Yo ya estaba en Las Flores, porque me habían dado de baja luego cumplir el servicio militar…Los primeros días de abril, empezaron a convocar, en el cuartel ya estaban todos los que habían quedado. Tenía 27 años cuando fui, siempre lo veo y lo digo en cada charla, no era lo mismo ir con 18 que ir con 20 y pico, ya que en nuestro caso ya habíamos vivido la que era la colimba…” Sobre el libro; “Quise poner una reseña personal en cuanto a lo que hice, y principalmente lo que fue partir a Malvinas que en su momento parecía una utopía, cuando nos convocaron al regimiento no estaba en la cabeza de nadie ir a una guerra, si bien sabíamos que se habían recuperado las Islas, cuando nos convocaron fue como un reencuentro, luego vino la realidad que nos sacude, llegamos a Río Gallegos y al día siguiente nos llevaron a Malvinas, igual seguíamos teniendo la idea que no podía pasar nada, hasta que más tarde ocurrió lo que todos sabemos….Nosotros teníamos en el Hospital Militar que se había instalado en Puerto Argentino a 3kms un puesto central de socorro, cada determinada cantidad de soldados tenía que haber un vehículo, enfermero y camillero, nos distribuyeron en los montes como se conoce ahí…” Ante la muestra del ejemplar, expresó: “Ahora hicimos un lote para las escuelas y veremos qué se puede hacer luego con el tema del precio, no busco ningún rédito…Natalia Hussón me hizo la corrección y Flavio Iacomini me sugirió el título….El libro se presenta el 1 de abril, ya empecé a través de las redes para conectar con otros compañeros veteranos, está la posibilidad de reencontrarnos, hacer una presentación formal, esta semana vamos a ver para concentrar la mayor parte de los directores de escuelas y entregar libros para las bibliotecas de Las Flores… Lo demás se verá si se puede hacer algo para alguna institución, sin sacar rédito, es dejar plasmado lo que se vivió. A través de ese diario que iba escribiendo fui haciendo capítulos desde que terminé de estudiar, haciendo la colimba, el regreso a Las Flores, hasta el pos Malvinas…Lo que hacíamos allá era pedir alguna birome y papel a quien repartía las cartas, nos poníamos a escribir cuando podíamos, he puesto en algunos capítulos he ido trascribiendo fragmentos y la foto del manuscrito. Hice una parte de ir poniendo de fotos que recibí de un compañero y las que tenía yo en las trincheras, era el mismo, pero lugar 40 años después, fotos de la calle principal con los tanques y cómo está en la actualidad, es el ayer y hoy. Creo que salió bastante bien y hay capítulos con cartas que recibí de la familia y los amigos con anécdotas vividas…” Afirmó.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A HUGO NUÑEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram