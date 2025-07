Lic. Cristián Chiodini: “Todos los productores tendrán que hacer una vaquita para hacer las obras que no se pueden hacer para los caminos…”

Fue en la mañana de ayer en “El Periodístico” donde el licenciado ocupa el cargo en tres secretarías. En una extensa entrevista, el Chiodini puso en relieve diversos hechos y también reconoció diversos proyectos atrasados como la ampliación planta depuradora y el traslado de la de residuos urbanos, afirmando que la finalización de las obras penden de la coparticipación provincial, como los relegados de la nación.

“Para nosotros sigue siendo un orgullo todo el trabajo de Las Flores Turismo en lo que fue el primer sitio web. Ese dominio (Las Flores.tour.ar) se crea en el país 2010 para lo que tiene que ver con actividades turísticas privadas. También se abrió ese momento para los organismos oficiales de turismo, nosotros migramos desde la página del municipio lasflores.gob.ar y nos abocamos a reestructurar todo el sitio para luego presentarlo a la sociedad. Fue el primero del país y nos puso muy contentos. Hoy es un Centro de Referencia muy importante porque es el primer lugar donde invitamos a los visitantes que ingresen. LasFlores.tur.ar es nuestro primer punto de contacto con el potencial turista. Además en Instagram tenemos un trabajo muy completo al igual que la página que tiene una dinámica que es muy activa….” También el secretario, habló de: “La flamante Oficina de Informe Turístico ubicada en el acceso principal de nuestra ciudad. Ese sector ya tiene desde principios de junio nuestra oficina central de información turística…”.

Sobre el área de producción con agregado de turismo, dijo:

“Una de las preocupaciones que teníamos desde el estado municipal era el acompañamiento del privado en inversión. Siempre dijimos en este medio que era muy importante la concientización turística y trabajar en otras opciones que no sean únicamente el alojamiento hotelero y que tome forma una lista extra hotelera donde se destacaran casas de familias, cabañas, hostales, etc. A partir de un relevamiento que hemos hecho y con una normativa que nos permite generar una habilitación o registro extra hotelero se ha crecido exponencialmente. Creemos precisamente en la potencia que tiene el turismo como una herramienta dinamizadora para la economía local”.

“En relación a la estacionalidad en turismo estamos en presencia de un modelo propuesto de economía nacional que a nosotros de alguna manera nos beneficia porque si bien hay gente que elige el exterior por una cuestión cambiaria hay gente que no tienen esa posibilidad y eligen otras opciones y eso nos posiciona bien durante todo el año… Hay 3 millones de personas en Capital más de 10 millones en el conurbano con serios problemas en seguridad. Hay una congruencia interesante desde lo que nosotros podemos ofrecer con espacios públicos, tranquilidad y seguridad. Hay gente que por ahí no quiere ir a un hotel y busca reemplazarlo por pequeñas unidades siendo un lugar más cálido y tranquilo. La gente reemplaza otros destinos que son más caros y más lejos y nos eligen en fines de semana o feriados. Ahora estamos con expectativas de las próximas vacaciones de invierno a ver qué nos depara pero conscientes que estamos trabajando de manera colectiva entre lo público y privado…”. Sobre los eventos de nivel regional, expresó:

“Respecto a los calendarios hay que seguir trabajando en la coordinación de todas las actividades como la Fiesta Grande que lleva mucha gente, el Encuentro de Música Country o aquel evento de autos al piso que fue muy exitoso. En la página nosotros lo que hacemos es la difusión de esas actividades que son abordadas por la Secretaría de Deportes y Cultura. Nosotros recolectamos toda la información desde esas áreas. Hay un grupo de emprendedores turísticos que reciben una placa de WhatSapp para comunicar clientes y les dejas a tu huésped la grilla de actividades”.

El ansiado proyecto de las aguas termales:

“En cuanto al proyecto de Aguas Termales siempre estamos atentos a la posibilidad ya que sería abrir el juego de lo turístico a otro segmento porque por lo general este tipo de actividades excede lo que es el excursionismo (ir y volver en el día) y obliga a una inversión de alojamiento hotelero o ese tipo de formato. Lo importante es que en su momento logramos tener la posibilidad de la exploración a través de un organismo (SEGEMAR) que por ahora sigue trabajando que se encarga lo que es vulcanología. Ese organismo tuvo a cargo en su momento la exploración de la zona de la Cuenca del Salado para ver si existía la posibilidad técnica que fue lo que en ese momento se abordó. Esa vez se hablaba de una perforación de casi 900 metros, existiendo la posibilidad de tener acceso a aguas que del propio interior de la tierra que sale caliente y que tienen determinadas propiedades químicas que no las vamos a conocer hasta que se haga esa exploración. El tema es la inversión. La ciudad de Gral. Belgrano modificó su matriz turística y es una fuente de recursos muy importante”.

PRODUCCION:

“Estuvimos el pasado viernes con la Secretaría de Educación en el Parque Industrial donde siempre trabajamos con la promoción de inversiones con alternativas de recibir visitantes. En este caso llegaron estudiantes del CEPT Gral. Belgrano que se dieron cita para comentarles la potencialidad de los sectores productivos. Estuvieron en Pardo y también visitando distintas actividades en todo el partido. Fue muy enriquecedor y va en consonancia de un trabajo transversal junto con Educación acompañando sobre todo lo que tiene que ver con la Educación Técnica que creemos que serán los egresados que tienen más cerca la incorporación al mundo de trabajo”.

LOS CREDITOS DEL BANCO PROVINCIA A TASA 0

“Vemos muy bien cuando surgen estas posibilidades. El gobierno provincial es quien lleva adelante la inscripción. Debo resaltar el esfuerzo que hizo el municipio para hacer un convenio con Provincia Microcréditos del Banco Provincia. Para tener una magnitud hay más de 200 anotados, 75 en análisis. Hay una línea WhatSapp donde el interesado se inscribe además de pasar por la sede de nuestra Secretaría (Avda. Manuel V. Paz 1114) aclarando siempre que es el Banco quien evalúa la posibilidad crediticia. Son créditos de hasta 15 millones que es abierto a todos. El requisito es 6 meses de antigüedad como mínimo y estar en condiciones limpias con el sistema financiero. En algunos casos pedimos algún tipo de habilitación para comercios gastronómicos u otras actividades como apicultura, por ejemplo. Lo demás lo evalúa el banco que le da un perfil crediticio a la persona y el municipio se encarga junto con el Banco de subsidiar el 15% de la tasa. Fue una prueba pionera de Las Flores que se pensó casi saliendo de la pandemia…Por otro lado los créditos a tasa cero son autogestionados. Nosotros lo que hacemos es difundir al interesado un link donde el Ministerio de Producción toma luego toda la información y carga los datos a través de un contador que requiere tener datos como certificado MiPyME, estar tributando al ARCA, presentar nota que otorgamos desde la Secretaría, etc. Además se requiere un acompañamiento. Ese es hasta 6 millones de pesos con una antigüedad máxima del emprendedor de hasta 4 años”.

PLANTA DE FAENA

“Seguimos trabajando y estamos en contacto permanente con el Ministerio. Se van firmando distintas actualizaciones ya que es una obra sumamente importante. Hace poco tiempo tuvimos en el SUM del Parque Industrial un encuentro con personas que hacen embutidos artesanales. Estamos trabajando con productores locales para estimularlos a que tengan su habilitación ya que en ese encuentro nos encontramos con varios trabajadores del rubro. La Planta de Faena tiene hoy su parte de obra civil más los corrales prácticamente finalizados. Estamos esperando la ayuda comprometida del gobierno provincial y en las próximas semanas vamos a tener para seguir avanzando. La gente se va sumamente contenta porque por ejemplo un productor de Cañuelas va a tener un lugar para hacerse de la media red de un porcino u ovino a pocos kilómetros. Va a ser muy importante por la puesta en valor y confiamos que la cadena va a sumar productores y mirando hacia adelante la venta futura”.

PLANTA DEPURADORA CLOACAL

“Nuestra ciudad tenía una Planta de Tratamientos Cloacales de 40 años de existencia. Por una cuestión de transitar tanto por la Planta de Faena o visitar el SUM del Parque Industrial vemos con mucho entusiasmo que sea la solución para impactar lo menos posible los espacios sobre todo los afluentes que llegan a través del arroyo del cementerio. Vemos que la obra va avanzando. Afortunadamente no ha sido como otras obras que por ahí vemos en otros lados que no prosperaron o fueron víctimas del recorte con estas nuevas políticas a nivel nacional. Esperamos que las obras en la Planta nos ayude con todo lo que es el cuidado del ambiente. Tenemos el énfasis desde la Secretaría de la educación ambiental visitando por ejemplo industrias habilitadas para que sus afluentes no sean contaminantes. Tenemos el compromiso de retomar un trabajo que se había hecho años anteriores que es lo que tiene que ver con la conciencia y la necesidad de ser respetuoso en función de saber que tenemos responsabilidades como consumidores. También tratar de retomar la senda de la separación de residuos. Como sabemos hay modificaciones sociales en cuanto al consumo y todos tenemos una responsabilidad en cuanto a eso y el cuidado de los espacios ambientales”.

PLANTA DE RESIDUOS

“Hoy es mayor el volumen de residuos que la población genera y eso cuesta cada vez más trabajo. Cuando en 2019 se retomó la gestión se encontró la Planta en un estado de colapso bastante complejo y la realidad de los últimos años no ha acompañado para que éste proyecto que está planificado pueda continuar por el momento. Por su parte nuestro equipo de especialistas agrarios está abocado a la tarea de analizar el predio que está ubicado en Boerr camino que une Rosas. El tema que no nos alienta es la situación actual más allá de toda la vocación y la voluntad política municipal. A parte de trabajar tiene que haber recursos económicos y en gran cantidad. El proyecto del Eco Parque es ambicioso y la idea de trasladar los residuos a más de 20 kilómetros tiene una implicancia en cuanto a la gestión logística. Todas las cuestiones hay que pasarlas a la realidad. El compromiso asumido es generar acciones de concientización y trabajo interno de reestructuración de algunas cuestiones junto con la parte de recolección como también de poda. Fijate que cuando se pide un volquete para escombros hay vecinos que no entienden la necesidad de no hacerlo, ponen bolsas de cualquier cosa. Desde la gestión nos comprometemos en difundir e invitar al visitante a que encuentre un lugar con seguridad y naturaleza, también el proyecto del humedal de la Laguna La Blanca, pero en ese trabajo nos tenemos que comprometer todos. Estamos pensando alternativas para solucionar ese tema puntualmente”.

REFLEXION FINAL

“El intendente es un gran gestor que acompaña a los secretarios a través un estado presente. También desde el estado provincial con los recursos que tiene y que nos sigue inyectando a la economía del municipio. El que piensa que con las tasas que paga se mantienen estructuras de trabajo del municipio está muy lejos de la realidad. Dependemos muchísimo de un estado que garantice la realización de obras. Antes de dar fechas por la planta de faena, lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, en el día de ayer se anunció la desarticulación de Vialidad Nacional…Eso va a sumar para que estén mejor las rutas del país…! En consonancia de esas cuestiones, ¿Nosotros deberíamos estar más presente? ¿o por el contrario -como muchos florenses que acompañaron otras ideas, como las nacionales, decir bueno, lo solucionará alguna empresa a esas cuestiones?. ¿Todos los productores tendrán que hacer una vaquita, tendrán que juntar dinero para hacer las obras que no se pueden hacer para los caminos?. Hay muchas contradicciones, con las tasas que pagan los florenses, si no fuese por la coparticipación de la provincia, o sea, es patente, todo el mundo debería saber lo que no se administra un municipio y se llevan adelante obras si no son con los recursos afectados para…hacer la Cruz Marqués, para la Independencia…”

