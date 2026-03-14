Localizan en Salta al joven florense: estaba en un paso fronterizo con Chile

Tras varios días de intensa búsqueda, el hombre de 32 años fue hallado en las últimas horas por Gendarmería Nacional. Según informaron fuentes policiales, manifestó haberse retirado de su hogar por voluntad propia. La incertidumbre en torno al paradero de Sergio Gabriel Aravena (32) llegó a su fin en las últimas horas. Luego de un exhaustivo operativo que movilizó a diversas fuerzas de seguridad y a la comunidad, el joven fue localizado con éxito en un puesto de control fronterizo en la provincia de Salta. El hallazgo se produjo gracias a las tareas investigativas y al alerta emitido a nivel nacional. Efectivos de Gendarmería Nacional identificaron a Aravena en la zona de frontera con Chile. Al momento de ser abordado por los uniformados, el hombre refirió que su ausencia se debió a una decisión personal y que se había trasladado hasta el norte del país por sus propios medios. Desde el inicio de su desaparición, se habían activado los protocolos de búsqueda de personas ante la preocupación de sus allegados. Tras la confirmación de su identidad y la constatación de que se encuentra en buen estado de salud, se realizaron las notificaciones judiciales de rigor para dejar sin efecto el pedido de paradero.

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