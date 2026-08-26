MAPA Espacio de Arte dirá presente en la Feria PLATEADA 2026

Por cuarto año consecutivo MAPA quedó seleccionado junto a otros Espacios y Galerías de Arte para participar de la 4ta. Edición de Feria Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, inclusiva y descentralizada. Este destacado evento se llevará a cabo en la Sala Pettoruti del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata, ubicado en Calle 51 #702 e/ 9 y 10 de la Capital bonaerense. La Feria, con curaduría y dirección artística de Virginia Martin y Facundo Belén, se desarrollará los días 28, 29 y 30 de agosto con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, «Mapa» Espacio de Arte presentará «Poesía Horizontal, Vértigo Horizontal, Quietud», una propuesta que reúne las obras de los artistas Eduardo Dubor y la artista formalista Fernanda Piamonti. «Feria Plateada», organizada por @buenosairesculturaes producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Funciona como un espacio que celebra la diversidad y el talento artístico bonaerense, en colaboración con diversas instituciones de arte municipales, provinciales y nacionales fomentando un encuentro que busca descentralizar y democratizar el acceso al arte. Los invitamos a descubrir la visión artística de Mapa Espacio de Arte y a sumergirse en esta experiencia única en el corazón cultural de la provincia de Buenos Aires. Para más información: **Redes sociales: @mapa_espacio_de_arte

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