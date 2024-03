Maricel Renero nueva Pta. del Cons. Escolar: En mayo se hace la contratación hasta fin de año, si hay aumento desmedido en combustible nos volvemos a reunir

En la nueva conformación del consejo escolar de nuestra ciudad, fue elegida Pta. La docente Maricel Renero, es por esto que la entrevistamos en “el periodístico” del día de la fecha.

“Por suerte bien con muchas ganas, no me gusta mucho figurar, me gusta más trabajar, soy de perfil más humilde, pero me siento contenta y con mucho apoyo del equipo, es lindo porque se piensa en conjunto en beneficio de cada institución, una familia de trabajo como decimos nosotros…” sobre la actitud política dentro del consejo, dijo: “Nosotros estamos en comunicación con distintos Consejos Escolares y nos cuentan que esconden cosas o faltan cosas, acá eso no pasa, acá nos sentamos y pensamos juntos. Aprendí que a veces te reunís una, dos o tres veces y las ideas finalmente salen. Generalmente lo económico es lo que traba porque a todos nos gustaría tener escuelas bien…En la mayoría de las áreas estamos bien, los transportistas tuvieron una oferta que por ahí no era la más conveniente, pero le pusieron el pecho a las balas y dijeron que sí, estamos en paritarias permanente. Primer año hasta que se organiza el sistema, seguros, documentación, se tarda un tiempo en subir a los chicos al sistema el primer año, después los siguientes, suben automáticamente, pero el trasporte está funcionando…son 150 o 180 chicos que se transportan en diversos recorridos…El trabajo es coordinado, geolocalización, es muy fino el trabajo que hay que realizar…” Ante la inflación y los contratos, manifestó: “Se trabaja por kilómetro recorrido, con diversos valores en ruta y si es de tierra es diferente. En mayo se hace la contratación hasta fin de año, si hay aumento desmedido en combustible nos volvemos a reunir como en paritarias, pero recuerdo que los cuatro años que estuve en tesorería no me pasó de atrasarnos con los pagos, el municipio muchas veces cuando se complicaba nos daba un vale para el combustible…” Sobre los comedores: “En lo que es SAE vamos barajando cuando ingresan chicos nuevos, pero en los primeros días se fue acomodando, lo que estamos en falta no nos ha llegado la partida de artículos de limpieza, estamos llamando a La Plata, entregamos mínimamente una o dos lavandina por escuela que es nada, contamos con el apoyo de las cooperadoras, invitamos a la gente a sumarse, somos optimistas que en el muy corto plazo se podrá solucionar, es una problemática general, pasa en muchas ciudades…” En lo edilicio se está bien en líneas generales, se ha enviado un proyecto para la Escuela 501, se necesita cambiar la parte eléctrica y la cubierta, se está trabajando en detalles para que no haya problemas. Nos llegó una partida para emergencias, se pudo realizar la parte eléctrica en la parte de tambos de la Escuela Agraria y el mayor logro de la parte de gas en esa escuela. En lo que es el tema gas ante una necesidad o pérdida a la hora que haga falta se toman decisiones, siempre en esos casos nos reunimos todos los consejeros. Hay que prevenir, con el tema de calefactores no esperamos que haga frío, sino que los contratistas ya vayan inspeccionando. En unos días por más que aún haga calor empiezan a recorrerlos y dejarlos en condiciones, y si hay que cambiar se hacen las tratativas correspondientes… Lo que es equipamiento se necesita presupuesto, no es que mandás y comprás. Nos pasó con una heladera en diciembre, no teníamos recursos hasta que llegó la partida y el viernes ya estaba. Uno quiere solucionar todo ya…” Por la obra del CFI (escuela laboral): “El edificio del CFI está el primer parte, se inicia la segunda. Creo que se está manteniendo como un trabajo constante, Lo maneja el municipio…” sobre la conectividad rural, dijo: “La conectividad sabemos que están recorriendo escuelas, pero no viene por Consejo Escolar, nos cuentan las directoras, a veces Nación se maneja sólo. Todas las escuelas de los parajes tienen conectividad. Son las directoras las que nos llaman y nos dicen por videollamadas y nos cuentan. Hay escuelas que trabajan en conjunto, articulan por Internet. Son clases que se dan en una escuela y se comparte en otra al mismo tiempo. Eso permite tener otra relación con las escuelas, otro tipo de comunicación. Hoy internet nos acorta la distancia…” Por la importante obra de la escuela Normal en la parte eléctrica, dijo: “De la Escuela Normal hay un proyecto para que se haga todo nuevo la parte eléctrica. Hoy está sin riesgo, sabemos que son instalaciones de muchos años. En la Dirección de Infraestructura hay un proyecto. Va a ser un proyecto millonario. Sabemos los costos de los materiales…” En el final, Maricel dejó cálida frase para los alumnos: “En este ciclo lectivo nuevo, les pedimos a los alumnos que estudien y que luchen por sus sueños…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MARCEL RENERO