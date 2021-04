Nuevas medidas: Se restringe la circulación nocturna en AMBA entre las 20 y las 6 de la mañana

Desde la quinta de Olivos y en un mensaje grabado, Alberto Fernández confirmó la prohibición para circular de 20 a 6 de la mañana y suspendió las clases presenciales en AMBA

Fernández hizo el anuncio de las nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola de coronavirus que azota el país y pone en jaque el sistema de salud.

​»El avance de la pandemia nos está exigiendo más. Recién hoy he sido de alta. Aun no sé cómo me contagié. El virus lejos está de ceder. Creo que lo que intentamos la semana pasada ha sido poco a la luz de las cosas que hemos visto ocurrir en el AMBA», aseguró en los primeros minutos.

Y advirtió: «Necesitamos restringir los encuentros sociales». En ese sentido, Presidente sostuvo «hay un crecimiento de los contagios sostenidos y se concentra en el AMBA»

Es el segundo anuncio del presidente en siete días. El miércoles de la semana pasada, Fernández -que estaba aislado entonces por covid positivo- había anunciado que las jurisdicciones más comprometidos con los contagios tendrían un horario restringido entre las 00 y las 6 de la mañana.

Horas después de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmara que el país atraviesa «un momento crítico» por la segunda ola de la pandemia, el Gobierno dio a conocer dos datos preocupantes.

En las últimas 24 horas se confirmaron 25.157 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Y se registraron otras 368 muertes, la cifra más alta desde mediados de noviembre.

Ahora, el presidente confirmó la extensión de esa franja horaria en la que se impide la circulación y la apertura de bares, restaurantes y comercios. Será de 20 a 6 de la mañana. Asimismo, anunció que se suspenden las clases presenciales por dos semanas.

Sin señales ni colaboración de los gobernadores para afrontar el costo político, el Presidente decidió adelantarse y ampliar los límites a la nocturnidad.

FUENTE: CLARIN

Anuncio de restricciones del presidente Alberto Fernández para el AMBA

📌 En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud.

📌 El mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

📌 El AMBA constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América. Tiene una única realidad epidemiológica, con un gobernador y un jefe de gobierno, y dos docenas de municipios.

Por todo ello, se decidió para el AMBA desde las 0 horas del día viernes 16 de abril:

• RESTRINGIR LA CIRCULACION NOCTURNA ENTRE LAS 20HS Y LAS 6 DE LA MAÑANA

• QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS

• LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARAN A LAS 19HS

• LAS ACTIVIDADES GASTRONOMICAS FUNCIONARAN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19HS

Por otra, parte:

DESDE EL LUNES 19 HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL SE RETORNA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS

📌 Seguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estarán llegando más vacunas para continuar con el

Plan de Vacunación.

📌 Al igual que en 2020, el Gobierno nacional trabaja en la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola.

📌 En 2020, las camas UTI pasaron de 8.521 a 12.501, lo que representó un incremento del 47% de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia.

📌 Además, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios, en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria.

📌 Más de 5 millones de personas ya recibieron la primera dosis en el marco del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el COVID-19.

📌 En tanto, las inoculaciones suman en total 5.874.864, contando aquellas personas que recibieron ambas dosis (767.278).

📌 Las dosis distribuidas desde el comienzo del plan de inmunización a todas las jurisdicciones ascienden a 7.248.208.

📌 Argentina lleva vacunados al 95 por ciento de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60 por ciento con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1 % en personas de 80 años y más; el 58,4 % en personas de entre 70-79 años y el 21,5 % en la franja de 60-69 años.

📌 Ni las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están legalmente impedidas de comprar vacunas contra el COVID-19.

📌 La Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19, votada el 6 de noviembre de 2020, incluso exime del pago de derechos de importaciones y de cualquier otro impuesto a las provincias y a la CABA en caso de que adquieran dosis.

📌 La Ley de Vacunas fue votada también por la oposición, que en su gran mayoría votó a favor.

