Prof. Fabián Blanstein: «Hay que levantarse y seguir»

El presidente del HCD local y también técnico de fútbol analizó este martes en la 91.5 la inesperada derrota de la selección argentina ante Arabia Saudita por 2-1 en el debut del equipo nacional en el Mundial de Qatar. «Sorprendido y dolido como estamos todos. El equipo había empezado muy bien, con muchas situaciones en el primero tiempo incluyendo los dos goles anulados por off-side. Ellos presentaron un esquema que creo yo Argentina no esperaba y no pudo encontrar la manera de romper esa línea defensiva de Arabia», opinó Blanstein. «Hubo inconvenientes en el medio con la dupla Paredes-De Paul que no la vi aceitada. Y no hubo manera de lastimar con los laterales. Ellos se recuperaron, no se metieron atrás, ganaron la mitad de la cancha y terminaron dando vuelta el resultado. Ahora queda recuperarse en lo anímico, levantarse y seguir», indicó.

