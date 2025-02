Se frenaron las obras de conservación y mantenimiento del templo

Hugo Grimaux, vocero del Grupo de Conservación y Mantenimiento de nuestro Templo Parroquial, informó a través de su estado de WhatsApp.

El proyecto no recibe colaboración de la Diócesis de Azul ni del Vaticano. Por lo tanto, hasta que no se pueda recaudar por donaciones, no se podrá continuar con la importante obra para semejante edificio, donde fueron suspendidas temporariamente por falta de insumos y el pago de la mano de obra a las personas que se encuentran trabajando en el templo. Decía.

