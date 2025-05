Sigue la destacada actuación del joven golfista florense Fermín Guerendiain

Fermín es oriundo de nuestra ciudad, ahora radicado en la ciudad de Azul donde entrena con su grupo, pero en el circuito nacional de menores, está representando a Golf Club Del Valle de la ciudad serrana de Tandil. El fin de semana en Rosario, el podio fue el siguiente:

1er lugar para; Estanislao Maradei Vaudagna con 208 golpes. 8 bajo el par. El jugador de las Mulitas Country Club, sumo 69, 70, 69 golpes.

2do lugar para Nicolás Cabanillas, de Chapelco Golf Club dio un total de 214 golpes, mientras que Martin Sandoval de Chile, quedó 3ro.

4to para el florense Fermín Guerendiain de El Valle Golf Club de Tandil donde en el circuito sumó; 72, 65 hasta el sábado (7 bajo el par), pero el domingo no fue su mejor dia, y con 80 golpes, terminó con 217.

En una abierta charla con Ernesto «chino» Varela, esta mañana en «El Periodistico», Fermín, nos contaba:

“Jugamos el fin de pasado en Rosario, el segundo nacional, arranqué bien, el segundo día hice 7 golpes bajo el par, que fue la mejor vuelta de mi vida, el tercer día (domingo) no me fue bien, pero terminé cuarto en la general…El primer Nacional fue en Golf Club Del Valle de Tandil, después será en Termas de Río Hondo …hay otros torneos Federativos que se juega más cerca, como Mar del Plata, Tandil y toda la costa… En Termas jugué una vez un torneo inter federativo, después el argentino que es el más importante que será en Córdoba en octubre o noviembre…” Sobre la cancha en que se siente más cómodo, dijo: “Yo siento que para mí el mejor es el Terrón Golf Club de Córdoba por el estilo de cancha, es más lindo, en Termas es una cancha más seca, más amarilla…” Sobre como altera su vida las prácticas y competencias de Golf, dijo: “Vivo y entreno en Azul optimizando la escuela, entreno con Juani Posse casi todos los días. Lunes y miércoles puedo un poco más pero luego algo menos por obligaciones con el estudio…Con los profes de Educación Física no me llevo bien porque como tengo contra-turno y muchas veces coincidía con las prácticas y casi siempre me desaprobaban…” Afirmaba.

Siguiendo con el evento en Rosario, acotó: “El chico que ganó jugó muy bien con un score muy bajo, por lo general se gana sobre el par y nunca bajo el par. Hasta el sábado yo venía re bien pero el domingo no arranqué bien y tampoco terminé bien y terminé 4to…Antes de salir a jugar hago un calentamiento de tirar pelotas luego hacés un putting greens que te prepara para situaciones diferentes en la cancha…A nivel nacional hay 4 eventos para jugadores de mi edad, hay muchos de Federaciones que son ranking aparte, pero jugás por cosas similares que son puntos que a fin de año ganás premios importantes (viajes, indumentaria, equipo de golf). Remarcaba Fermín.

Audio de la entrevista con Fermín Guerendiain

