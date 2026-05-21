Torneo Pre-Federal: El Taladro no pudo con Oro Verde en Saladillo

El equipo de nuestra ciudad perdió anoche 2 a 0 de visitante ante el conjunto barrial de la Plaza Falucho. Lautaro Machado y Emanuel Reinoso convirtieron los goles de los saladillenses. El “Verde” tendrá chances de recuperación ante Alumni de 25 de Mayo.

(Por Flavio Iacomini)

Fotos: Mónica Alvarez (El Diario de Saladillo)

Al ritmo y compañía de su hinchada de esencia murguera de batucada, Oro Verde le ganó a El Taladro en su estadio de la avenida Bozán.

El conjunto de Las Flores, integrado su plantel por mayoría de jóvenes futbolistas que incursionan por primera vez en un torneo como el Pre Federal 2026, cayeron por dos goles de diferencia en un encuentro que fue dirigido por Agustina Loos de Olavarría, la arbitro de 26 años que dirigió el encuentro y que en diferentes momentos del partido expulsó a Lautaro Machado de Oro Verde y a Alexis Espindola y Kevin Gentil de El Taladro.

El verde florense fue con su propuesta habitual de cara o cruz, sin mayores especulaciones y recaudos. El gol de tiro libre del nueve Lautaro Machado a los 14 de iniciado el encuentro, desató la algarabía de la parcialidad local que en gran número acompañó a su equipo.

El Taladro intentó reaccionar con despliegue y actitud, pero el segundo gol de Oro Verde llegó a los 34 tras una buena jugada elaborada por derecha que derivó en un centro en el que Emanuel Reinoso aprovechó para definir muy bien fuerte y abajo al ingresar al área grande.

Ya antes, el arquero Juan Gaimaro había tapado dos opciones claras para el local y si bien El Taladro insinuó, le costó llegar al arco bien custodiado por el portero Luis Grosso.

En el segundo tiempo, luego de la expulsión de Machado por una fuerte infracción, El Taladro fue en la búsqueda del descuento y casi lo logró, pero el arquero Grosso se mostró seguro.

El local, apoyado por su gente, realizó modificaciones al igual que El Taladro que mejoró en ofensiva con el ingreso de Gabriel Cenzano. El “Gaby” por la derecha pudo desbordar en momentos donde el verde prevaleció con un jugador más en el campo de juego.

Oro Verde, se paró como contragolpeador, pero las expulsiones luego de Alexis Espíndola y de Kevin Gentil por infracciones, diezmaron al equipo de nuestra ciudad que en la parte final sufrió los ataques del conjunto saladillense que tuvo una chance clara para anotar el tercero.

Final del encuentro en el minuto 95 y gran victoria de Oro Verde que sumó de nuevo tres puntos que lo dejaron al equipo saladillense en el primer lugar con 6 unidades en la zona 3 del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur.

El Taladro tendrá su chance de recuperación en dos semanas cuando deba viajar a 25 de Mayo para cruzarse con Alumni de la mencionada ciudad.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Alexis Espíndola, Francisco Negrete, Alan Patrault, Santino Rodríguez, Kevin Gentil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardozo, Michel Lizarraga, Santiago Orlando, Gabriel Cenzano, Rocco Lemma, Santiago Canosa. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudante de Campo: Fernando Di Pasquo.

Oro Verde: Luis Grosso, Tomás Bosolasco, Alcaráz, Augusto Alegre, Simón Rojas, Felipe Albo, Tomás López, Bruno Reinoso, Lautaro Machado, Emanuel Reinoso, Leonardo Reinoso. Relevos. Vicente Nicora, Nahuel Campusano, Jesús Mendoza, Federico Souco, Gonzalo Leinen, Maximiliano Marín, Thiago Medina. D.T: Facundo Turina. Ayudante de campo. Ulises Abelenda.

Arbitro: Agustina Loos. Asistentes: Emiliano Peralta y Florencia Salguero (Olavarría).

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