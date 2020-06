2 DE JUNIO SIN FESTEJOS…

«Este año, debido al aislamiento social preventivo, decretado por el Gobierno Nacional ante la pandemia desatada por el Covid-19, los mas de 43 mil bomberos voluntarios de Argentina no podremos festejar nuestro dia como tradicionalmente lo hacemos: con desfiles, demostraciones y actividades junto a nuestras comunidades».

Así se indica de manera oficial desde el Consejo Nacional y se adhieren las distintas federaciones, y nos duele, claro que nos duele.. ES NUESTRO DÍA y lo vivimos siempre a pleno, casi con la misma adrenalina que sentimos al servir. Pero son tiempos difíciles, duros e inesperados y tenemos que cuidarnos y cuidarlos, algo que desde Bomberos sabemos y mucho.

Tocaremos la sirena a las 17.30 hs durante 1 minuto como se hará en los mas de mil cuarteles de todo el país, pero sólo eso.. Al no poder agrupar a toda la fuerza (activos y de reserva) en Las Flores no habrá formación mínima, ni invitados limitados, ni acto acotado, porque no somos quiénes para señalar quién tiene que estar presente y quién debe quedarse en su casa.

Somos optimistas en que el momento de poder festejar nuestro día y el aniversario número 60 de ésta querida y respetada Institución no estará muy lejos y ahí si podremos ABRAZAR A LA COMUNIDAD que tanto nos apoya.