4 de marzo: Día del Hermano en Argentina

El 5 de septiembre es la fecha elegida a nivel mundial para la celebración del Día del Hermano, en un tributo que se le rinde a la vida y la obra realizada por la Madre Teresa de Calcuta, pero en la Argentina se lo festeja el 4 de marzo por motivos que permanecen en discusión. También hay una diferencia en la connotación de ambas celebraciones, porque mientras la festividad ecuménica apunta a la hermandad pero desde la mirada solidaria de ayudar al prójimo, la local se refiere a la exaltación del lazo de sangre.La Argentina no es el único país que tiene su propia celebración. En Estados Unidos, cada 10 de abril se festeja el Día de los Hermanos aunque no está incluido en el calendario oficial de los tributos, como sucede con los Padres y las Madres. De todos modos, la Siblings Day Foundation trabaja para cambiar esto y desde 1998, los gobernadores de 49 estados oficialmente han emitido proclamaciones para reconocerlo. Del mismo modo, en Europa se celebra la fraternidad entre hermanos de sangre cada 31 de mayo, la misma connotación que tiene la festividad en la Argentina el 4 de marzo.

POR QUÉ ES EL 4 DE MARZO En la Argentina hay fechas para el homenaje familiar bien internalizadas porque llevan mucho tiempo de tradición. El Día del Padre es el tercer domingo de junio, el Día del Niño es el tercer domingo de agosto y el Día de la Madre es el tercer domingo de octubre. Menos reconocible es el Día de los Abuelos, el 26 de julio, y del mismo modo se contextualiza la celebración entre los hermanos, destinada para el 4 de marzo. Todos estos festejos tienen a priori una raíz comercial, ya que no existe una fecha por la cual anclarla, lo que queda en evidencia con los que se ubican en el tercer domingo de tres meses (el Padre, el Niño y la Madre). Con el Dia del Hermano se busca el mismo efecto, aunque todavía no se lo consiguió; de hecho, no figura en el radar estadístico de las ventas que suelen hacer en la Argentina organizaciones empresariales, como sí sucede con el Padre, el Niño y la Madre con la medición de ventas que efectúa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

