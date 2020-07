Agustina Romero homenajea a Alejandro Colmeiro

Esta mañana nos comunicamos con Agustina Romero, cantante de nuestra localidad. Contó sus proyectos a futuro y cómo está trabajando en ellos, mientras se queda en su casa. También dio detalles de la canción que le hizo a su amigo y compañero Alejandro Colmeiro.

“A nosotros nos encanta el contacto con el público, interactuar con la gente y tener los aplausos del público. Se torna un poco frío los vivos por internet pero estoy con un proyecto a futuro, donde grabarte un disco de folclore con las composiciones de Jorge Milikota, un artista que admiro mucho. Esto me viene bien para ir eligiendo el repertorio y que quede un buen material”, contó Agustina, informando que “Él hará canciones inéditas para que yo pueda interpretar. Es un compositor muy importante y estaré trabajando con él”.

Sobre sus estilos musicales predilectos, aseveró “Me gusta un poco de cada cosa. El folclore festivalero, el que la gente baila; Zamba, Chacarera, Gato. Por ahí no me gusta mucho la batería o guitarras eléctricas, me tiro más a lo clásico. Pero la música va evolucionando y también me parece bien”.

Finalmente reflexionó sobre el fallecimiento de su amigo Alejandro Colmeiro, con quien compartió escenario, múltiples veces. “Ale es una gran persona, lo sigue siendo; yo lo voy a llevar en el corazón siempre. La noticia nos cayó muy mal, yo lo conozco hace años. El día que lo despedimos, volví a mi casa y estaba entre el dolor y el amor y empecé a escribir. La canción salió sola. Le dije a mi hermana que eso se tenía que transformar en canción y ella me ayudo a que fuera un Blues, porque a él le encantaba”, remarcó emocionada Agustina. En la canción participaron diferentes amigos de Alejandro, florenses que compartieron el escenario junto a él.

Canción para Alejandro Colmeiro:

Nota completa con Agustina: