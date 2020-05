Al unisono Las Flores pide justicia por Hugo Minoli

Fue en la noche de hoy, a las 20 horas con un cacerolazo que sonó en toda la ciudad. El evento se armo a través de las redes sociales y medios de comunicación, que comunicaron en apenas 9 horas. El sonido al punto de lo ensordecedor se dio principalmente en el barrio Empleados de Comercio, lugar donde vive la familia de Hugo Minoli. Sin micrófono y espontáneamente entre vecinos Mariana, su hermana comentaba con lagrimas en los ojos… “si no meten preso a esta gente, yo voy a llamar a Crónica, a Telefé, a todos lo medios de comunicación, esto así no va a quedar, por lo que le paso a mi hermano, por lo que puede haber pasado a otras personas antes, y por lo que puede pasar en un futuro, porque si después de semejante cosa que hicieron hoy, esta gente queda impune y queda libre, ellos pueden pensar que pueden hacer cualquier cosa y nada les va a pasar, pueden hacer lo que quieran y van a entrar por una puerta y salir por la otra. Acá todos actuaron bien, la policía, el hospital, impresionante lo que ayudaron a mi hermano, los médicos , las enfermeras, todo el personal que estuvo, gracias a ellos está vivo, el intendente continuamente nos estuvo llamando, la gente del pueblo, el fiscal también actuó como debía actuar, el único que dejo que ellos no estuvieran presos, fue el juez, así que primero que nada , voy a tratar que esto se revierta, pero si esta gente no queda presa, yo voy a seguir luchando.. ”

Audio de Mariana