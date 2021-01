Alberto Gelené: «estas medidas tienden a la protección de la salud de los florenses»

El intendente Alberto Gelené brindó en la tarde de hoy viernes una conferencia de prensa donde se refirió a los anuncios realizados esta mañana por el gobierno nacional y su posterior ejecución en nuestra ciudad. Acompañado por el secretario de salud Dr. Juan Tibiletti y el presidente del HCD local, Prof. Fabián Blanstein, el jefe comunal hizo hincapié a las medidas dispuestas por el Ejecutivo local y que fueron publicadas este mediodía en el boletín municipal. «Sabemos que pueden ser medidas antipáticas pero están pensadas en la protección de la salud de todos nuestros vecinos», afirmó Gelené. Seguidamente, enumeró algunas de las decisiones tomadas a nivel local. Las mismas estarán sujetas a lo que indique el gobierno provincial. «Por un lapso de quince días a partir de las 22 no se podrán realizar eventos ni actividades recreativas al aire libre ya sea en el Parque Plaza Montero, plazas, calles o veredas hasta las 8 del día subsiguiente. Los locales gastronómicos podrán continuar con su actividad hasta la 1 de la mañana en días hábiles mientras que los fines de semana el límite será hasta las 3″, indicó el jefe comunal. Luego de ese horario sí se restringe la circulación hasta las 6 de la mañana limitándola únicamente a las actividades esenciales». Por su parte, el Dr. Tibiletti describió la situación epidemiológica actual. «Hoy tenemos 75 casos activos de Covid-19 y muchos otros en estudio. Nuestra preocupación es alta. Como ya sabemos, las fiestas de fin de año hicieron que muchos jóvenes y también adultos se hayan juntado no respetando las medidas sanitarias como el distanciamiento, por ejemplo. Aún continúan apareciendo casos relacionados con la celebración por el fin de año. La mayoría de los positivos son entre personas de 20 y 30 años. Los que han dado en personas mayores de 30 años son porque en muchos casos sus hijos adolescentes tuvieron síntomas y no lo advirtieron». El titular de salud informó además que «la ocupación en clínica médica del hospital supera el 70%. La Unidad de Terapia Intensiva tiene una ocupación máxima».

