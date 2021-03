Alberto Gelené, político: “un lugar legislativo sería una buena posibilidad de ayudar a Las Flores y la región”

El intendente municipal habló este jueves en “El Periodístico” con Ernesto Varela. Con esta frase remataba la entrevista, incluyendo “sea del gobierno que sea, porque se me abrieron las puertas en todos lados”.

Ante un importante circuito en el día de ayer, que incluyo gestiones realizadas en Capital Federal y La Plata –ver aparte-, el jefe comunal afirmó que “realmente ayer fue un día muy intenso, con nuevas expectativas y posibilidades para futuras acciones beneficiosas para la ciudad”. Sobre su encuentro con el secretario general de UPCN, Carlos Quintana, indicó que “pudimos conversar sobre el desarrollo de UPCN en la ciudad. Actualmente el gremio tiene muchos trabajadores de la administración pública. Creemos que el trabajo conjunto con el municipio puede potenciar las posibilidades para aquellos que accedieron en este último tiempo a una vivienda puedan contar con su terreno. Son las viviendas industrializadas que el gremio hace por sorteo. También charlamos por los futuros consultorios médicos y oficinas en el lote de Sarmiento y Avellaneda a los que pudimos acceder con la firma de la escritura para tomar posesión del lugar”.

Gelené explicó que “la demanda de vivienda es importante porque en estos años no ha habido aún planes de viviendas como en los primeros años. Hoy la demanda está enfocada para que el estado ordene en función de la familia con distintos grados de conformación. La demanda de tierra fue cubierta con el proceso del Plan Territorial que permitió que podamos contar ahora con varios lotes para la construcción de futuras viviendas…” Aunque significó que faltaría conocer con exactitud la demanda en viviendas en nuestra ciudad.

También, se reunió con el Subsecretario de Transporte de la Provincia Alejo Supply, es para control de rutas, dijo. “con todos los procesos como la fotomulta o radarización, es controlar las normas de tránsito. Es importante fortalecer el sistema ferroviario con nuevos servicios porque forma parte de la necesidad de todos.

Con Matías Lammens ministro de deportes y turismo de la nación, “hablamos del turismo rural que se puede potenciar con distintas alternativas del sector hotelero que hay que apoyar. Por supuesto del Parque Plaza Montero. El ministro tiene un fuerte compromiso con el turismo, sobre todo interno en este tiempo de pandemia. Apuesta mucho al turismo receptivo en el interior. En ese sentido se charló sobre algunos programas que se pueden impulsar a nuestros proyectos….. En la faz deportiva charlamos sobre deseos sobre infraestructura nueva como pasó con la pileta climatizada que era tan necesaria. Hoy debemos apostar al crecimiento de la actividad deportiva….” Sobre la creación de una tirolesa para el Parque Plaza Montero, expresó.. “La presencia de alguna organización de turismo aventura, como el Grupo Vibraventura con varios objetivos como promover actividades de ese tipo. Vamos a ver si se pueden ejecutar eventos o distintas acciones como el pedido de la tirolesa. Son cosas que están pensadas y hay que llevarlo adelante en su momento….” Ante reclamo de vecinos, sobre la recolección de residuos…”La recolección hay una normativa, estamos haciendo obras para las grandes crecidas cuando llueve mucho. Queremos que el zanjón a cielo abierto se entube. Hay que ir reparando el pavimento en muchos puntos de la ciudad. Hay que hacer mucha tarea de mantenimiento. Se ha limitado el acceso de los camiones porque rompían mucho el pavimento. No se puede entrar con carga en la ciudad para entrar a la casa del chofer. Necesitamos inversión y acción, el pavimento nuevo en Cruz Marqués está quedando muy bien. En el Barrio 25 de mayo apuntamos a reparar el pavimento roto por los camiones. Sobre Pasteur y 17 de octubre tenemos pensado un proyecto de equipamiento comunitario importante que se anunciará en su momento. En distintos puntos de la ciudad hay muchas acciones necesarias y lo vamos haciendo de la mejor manera por supuesto con el aporte de los vecinos a través de las tasas municipales…” Sobre las pérdidas de agua manifestó… “Hay una situación con ABSA que hay que recomponer con pérdidas de agua en varios lugares. Estamos gestionando y también prestando colaboración. La dotación de ABSA no alcanza para reparar las pérdidas. Hay que buscar eficiencia porque ahora la ciudad está creciendo…”

Rematando el periodístico, “En lo político siempre quiero seguir trabajando para la ciudad. Tratamos de llevar adelante las acciones con todo el equipo. En el 2015 dije que se cumplía un ciclo. Pero hoy estoy tratando de dejar el máximo esfuerzo para cumplir con las demandas. Todas las obras hacen un desarrollo armónico. Soy más de un perfil gestionador y hacer, no tanto hablar. Si un lugar legislativo me permite seguir ayudando a Las Flores sería una buena posibilidad pero hay cuestiones que habría que ir priorizando como la familia o mi profesión. Siempre me he brindado a todo el mundo y creo ser un buen embajador de la ciudad. No será fácil decidirlo…”

ENTREVISTA COMPLETA

