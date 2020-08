Alejandra Foronda: «Los docentes trabajaron mucho más durante esta pandemia»

La profesora Alejandra Foronda, titular de Udocba Las Flores, dio su opinión sobre la posibilidad de volver a las clases presenciales, en un futuro cercano. Según su perspectiva, “es mejor repartir computadoras a alumnos y docentes que volver a las aulas este año”.

“Las condiciones no están dadas”, manifestó la docente a FM Alpha para luego explicar el porqué. “Hay un protocolo Nacional pero no se ha aplicado a nivel provincial. El otro problema, es las adecuaciones de los edificios con respecto a las nuevas exigencias de la pandemia”. “El protocolo habla de crear un ambiente para el aislamiento del alumno o docente, algo que no existe. Tampoco tenemos los insumos necesarios: papel higiénico, toallas, alcohol en gel. Y, en particular, pedí que se proporcionen folletos y cartelería de prevención”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Alejandra remarcó que “queremos que arranquen las clases pero con las condiciones dadas. Y también queremos la capacitación, ya que no estamos preparados para esto”.

Haciendo referencia al protocolo nacional, informó “en el caso del padre que no quiera mandar a su hijo a la escuela, el chico puede quedarse en su casa. Por lo tanto el docente tiene que trabajar de forma presencial y de manera virtual; lo que genera un doble trabajo”. Además, pensando en la educación virtual, subrayó la necesidad de que el Estado provea las herramientas, es decir, computadoras a docentes y alumnos. Lo mismo en cuanto a la conectividad.

“Hasta ahora ningún gobierno ha invertido realmente en Educación. Tenemos edificios que se acercan más al siglo XIX que al XXI (…) en algún momento fuimos pioneros en educación pero nos vinimos abajo. Hay que pensar en los chicos, no sólo darles de comer; hay que educarlos”, declaró convencida Foronda.

Para concluir con la entrevista, la referente de Udocba, manifestó “este año no estuvo perdido. Los docentes trabajaron mucho más, los chicos recibieron ayuda de los padres, aprendieron contenidos. Hay mucha buena voluntad por parte del docente”.

Comparte esto: Twitter

Facebook