Alerta meteorológico por tormentas fuertes

Defensa civil emitió, para esta tarde, un alerta sobre fuertes tormentas y abundante lluvia, para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Lapadula, Secretario de Planeamiento, Obras Públicas y Ambiente estuvo en comunicación con la radio, contando cuáles son las medidas de prevención ante este comunicado.

«Sabíamos que anoche o pasaría nada. Tenemos todo medianamente coordinado pero previendo por si pasa algo», indicó el Secretario.

En cuanto a las medidas preventivas, expresó «hay que tomar conciencia de no dejar residuos fuera de hora o en lugares inapropiados porque eso hace que se tapen las bocas de tormenta o no corra el agua. Y que donde hay mucha agua traten de no pasar con los vehículos. Y también que, si hay mucho viento, no salir de la casa para no correr peligros». Reunidos con demás directores de las áreas correspondientes, Ricardo aseguró que en casos de vientos fuertes, se limitará o cerrara el acceso al Parque Plaza Montero.

Por cualquier emergencia, los vecinos se pueden comunicar al 442208, número telefónico del Corralón Municipal.