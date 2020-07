Alfonsina Ordoñe: «Aún no están dadas las condiciones para las clases presenciales»

En las últimas horas se conoció que nueve provincias argentinas volverán en agosto con las clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció que el regreso a las aulas empezará por pequeñas localidades de provincias que están en fase 5. Será con una modalidad combinada de asistencia presencial y clases domiciliarias. Ante esto, hoy dialogamos con Alfonsina Ordoñe, Inspectora Jefa Distrital.

Para saber si está medida alcanza a las escuelas de Las Flores, Alfonsina informó “si bien se habla de agosto y hay un protocolo a nivel nacional, en Buenos Aires no se ha tomado decisión. Y por la vía jerárquica no recibimos ninguna información fehaciente. Estamos transitando una situación que es diversa. En algunos lugares se podrá hacer clase presencial y en otras no”. “Lo que sí se está haciendo es un análisis de cada situación, pero no hay nada que indique que el 3 de agosto inicien las clases presenciales. Sí tenemos que pensar en una escuela diferente”, agregó.

Además la docente dejo en claro que el eje central es la salud y la seguridad y que, en ninguna instancia, se pondrá en riesgo a los alumnos y docentes.

Por otro lado hablo sobre la educación a distancia y vía audios radiales. Sobre este último canal de comunicación, destacó “ha resultado como una estrategia interesante ya que hay oyentes que escuchan los audios y trabajan sobre eso. Es una vía de llegada por un espacio muy valioso. El proyecto radial tiene un impacto muy interesante; se han tomado iniciativas en otros distritos. Ha sido una herramienta favorable”. En cuanto a la modalidad de educación virtual, expresó “se trabaja de manera articulada de acuerdo a las realidades de los grupos y familias. Se trabaja mucho por Whatsapp que es la vía más fácil, pero tenemos varias plataformas como Classroom o vídeo llamadas”.

Finalmente reveló cómo será la evaluación de los alumnos durante este año tan particular. “La evaluación está siendo tomada como es el proceso. No sólo estamos evaluando de manera numérica, sino que es vista en un nivel más amplio. La situación nos hace correr del eje que estábamos trabajando. No se califica. Lo que va a pasar no lo sabemos, vamos paso a paso”.

Mientras tanto, es importante recordar que el próximo lunes comienza el receso de invierno donde los alumnos tendrán un descanso de las actividades escolares, durante dos semanas, como ya estaba pautado.