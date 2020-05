Ana Toledochipi: «Los docentes siempre se moldean según las circunstancias»

La docente Ana Toledochipi, es referente de FEB Las Flores. Aunque están con las puertas cerradas, se encuentran trabajando arduamente para continuar brindando beneficios a los afiliados. Es por eso que esta mañana charlamos con ella.

En la nota que mantuvo con Ernesto Varela, contó “hay muchas dudas en cuanto a la cuarta categoría. Cuando vieron el descuento no sabían porque venía esa cuestión. Sabemos que el AFIP hace la retención en cuanto a los haberes que superan el bruto. A partir de ahí se aplica una tabla sobre la cual se impacta el impuesto. Pero a veces es difícil calcular el número”, informó Ana.

Además, sobre otra importante cuestión, explicó “había circulado que nuestra tasa al IPS, el porcentaje, era distinto al común de las demás tasas. Nosotros aportamos el 16%. En varias oportunidades sufrimos ciertos pedidos de préstamos que han hecho flaquear las arcas de las cajas. Y somos muy defensores de ese dinero porque de él dependen nuestras jubilaciones”.

Aparte, Ana contó que todos los meses, en forma local, se hacen sorteos para llevar alguna alegría con dinero en efectivo, a jubilados y no jubilados. “Tenemos pendientes varios sorteos por esta situación”, expresó. Aún así, en el mes de marzo, fueron favorecidas: Bonzani Cristina,Márquez Julieta y Sciarrette Clara. Para Abril: Alejandra Etchalus, Soledad López la Irigoyen y Nancy Bratt. Y para el mes de mayo Olga Loray, Susana Morgari y Ana Pilar Goicoechea.

Actualmente siguen en contacto con todos los afiliados, aunque varias metodologías de trabajo tuvieron que cambiar por la pandemia. Un ejemplo que detalló en el aire de FM Alpha fue que, en farmacias, ya no es necesario llevar un papel sino que basta con presentarse con su número de afiliado, que es el dni y ya tienen el beneficio.

Antes de culminar la nota dio su postura sobre la nueva forma de trabajo virtual que llevan a cabo los docentes en todos los niveles. “El docente, que ha transitado esto desde hace años, siempre ha sido como un mimbre; flexible y permeable. Se va acomodando a las circunstancias y se moldea a la situación para que no esté tan afectado el trabajo. La tecnología se ha ido metiendo en nuestra profesión. Pero no es lo mismo, la persona física debe estar, porque el contacto es fundamental”, sostuvo y agregó “en el campo, los docentes rurales llevan cuadernillos y se contactan con los padres para ayudarlos, ya que ellos no pueden tener clases virtuales. Como gremio se siguen de de cerca estas realidades”.