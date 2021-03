Anclao en la esquina

Parafraseando con el nombre del tango «Anclao en París» , pero en este caso no es que ha quedado agarrado de alguna parte, si no que casualmente en esta esquina de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, tuvo un desperfecto mecánico y el chófer, a pesar de los intentos , no pudo volver a arrancarlo. Demás está decir que es un badén bastante profundo, y que se debería atenuar, principalmente si se lo compara con el abovedado de Hipólito. Es extraño que vehículos de cualquier porte no toque su parte inferior. Para ingresar aHipólito Yrigoyen y Alem, se encuentra cerrada con móvil policial .

Comparte esto: Tweet