Anuncian obras para mejorar el servicio de agua potable en la Provincia

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, acompañado por el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, adjudicaron alrededor de 50 pozos de captación de agua de la empresa ABSA. En ese marco, Simone indicó que “firmamos un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) por $4.000 millones. Proyectamos y licitamos 150 pozos de agua, redes y otras obras. Hoy empezamos con casi 50 pozos. Hace mucho no se hacían estas obras y esto beneficia a muchos distritos”. En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia, explicó que “hace mucho tiempo que no se hacen este tipo de obras y por eso hay distritos que tienen pozos muy antiguos, muchas veces desmoronados y esto genera poca presión y poco acceso al agua potable”. Además, el ministro Simone sostuvo que “en los 4 años del gobierno anterior hubo un nivel fuerte de desinversión en ABSA” y señaló que al llegar la nueva administración encontraron “toda la red en muy mal estado. Por eso, tenemos ahora obras a corto y largo plazo para mejorar el servicio en beneficio de la gente”. Por su parte, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, uno de los distritos que se verán beneficiados por estas obras, aseguró que “este es un día muy importante” ya que “en los últimos años no se habían hecho obras para mejorar la calidad del servicio en el partido”. “Este anuncio que tienen que ver con dos nuevos pozos para el Barrio Don Orione, con una inversión importante que hace ABSA la verdad es que es una medida fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Fuente: Radio Provincia

