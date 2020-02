Arsénico: El agua que tenemos en la canilla sirve solo para el inodoro y para lavar los platos con guantes

La vecina y directora de la escuela 4 de nuestra ciudad Graciela Ayuso, se expresó ante los micrófonos de LA RADIO ante lo que para nosotros ya es histórico, el arsénico en el agua que por lo tanto no podemos llamarle potable. Todo comenzó cuando fui por otros motivos a la casa de una amiga que es profesional en el tema y me expresó su inquietud con el arsénico, decidí analizar el agua de mi casa y la quinta, según la organización mundial de la salud tendría que haber 0,01 ml de arsénico para que sea potable, y en mí casa me dio 0,07 ml el agua que me provee Absa y en la quinta que es agua de pozo dio 0,04 ml. a raíz de esto decidí hacer un posteo, y por suerte la gente se copó con el tema y el mismo ya tiene más de 1500 seguidores.

El arsénico es acumulable, no lo eliminamos. Cuando haces fideos, o mate, lo que pasa si hervís o calentás el agua es que aumenta el arsénico. Con la sobreexplotación de los pozos también. Hay cosas que uno sabe pero no se hace cargo- refiriéndose a los directivos de la empresa de agua- El agua que tenemos en la canilla nosotros sirve solo para el inodoro y para lavar los platos con guantes, pero no para bañarse ni para darle de tomar a las mascotas.

ABSA, debe poner en Las Flores los mecanismos de ósmosis inversa para que disminuya el arsénico. Yo no tengo que saber cuánto arsénico hay en mi casa, el gobierno tiene que hacer algo. Finalizando agregó que la intención es ir al concejo deliberante: “Nosotros vamos a pedir una banca abierta, es a lo que tenemos derecho, daremos intervención al derecho del consumidor, algún abogado que haga recursos de amparo. Nos extraña que ABSA aun no esté preparando alguna defensa pública, o será que no encuentra defensa, es defender lo indefendible.