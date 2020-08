Asfalto de C. Marqués: «No podemos acceder a fondos si no arreglamos los problemas de la gestión anterior»

Esta mañana, el intendente Alberto Gelené charló con Ernesto Varela, vía comunicación telefónica. Entre los temas más destacados menciono los nuevos casos de Covid-19 que se confirmaron esta madrugada, las vídeo conferencias que realiza junto al gobernador de la provincia, las diferentes obras que se están llevando a cabo alrededor de la ciudad, entre otras cosas.

Si bien a las 11 se realizara una conferencia de prensa donde se brindaran detalles de los dos últimos casos positivos de coronavirus, adelantó brevemente “son dos personas que estaban en estudio por tener síntomas compatibles con Covid-19. Desde esta madrugada están en aislamiento e informando a los contactos estrechos, para evitar más contagios”. Al mismo tiempo aprovecho la ocasión para recordar los cuidados que hay que tener, con respecto al uso de barbijo, la higiene de manos, el uso de alcohol, distanciamiento y no compartir mates o demás utensilios.

Por otra parte, en cuanto a las reuniones virtuales que mantiene con el gobernador Axel Kicillof, describió “se hacen previo a la toma de decisiones, cada vez que las etapas de distanciamiento que se están por vencer. Una vez hechas las reuniones con los intendentes, se reúne con el Presidente para la toma de decisiones (…) ahí tenemos la oportunidad de saber cómo se encuentra el AMBA, las previsiones y el desarrollo de la pandemia; es decir todo lo referente al Covid-19”.

Reflexionando sobre lo logrado en Las Flores, subrayó “hemos podido habilitar una cantidad muy grande de actividades. Ahora en fase 5 la responsabilidad es nuestra. Estos casos preocupan porque tenemos ciudades vecinas donde en dos casos y el no control, se expandió rápidamente el virus”.

Párrafo aparte, Alberto describió las obras que se pusieron en marcha alrededor de la ciudad. “Estamos con el inicio del programa de pavimentación, pavimentando Los Reseros. Me interesa que al ingresar a la ciudad se pueda hacer por otras calles”, destacó. También aclaró que se están realizando obras de cloacas y gas, además de continuar con la obra de calefacción en la escuela Normal e iluminación en las rotondas.

“La gestión que termino no hizo planificación territorial y hoy tenemos que revertir eso, hacernos cargo de la demanda y corregir muchas otras cosas. Una falta de rendición de un subsidio que hizo la Municipalidad en la gestión anterior con Nación, nos impide acceder a fondos si no arreglamos esa situación. Se habla de más de 3 millones”, agregó el intendente, explicando el trabajo que llevan adelante, además de la pandemia.

Finalmente, contó “he experimentado muchas situaciones de crisis, sin ser intendente. He enfrentado grandes inundaciones en la provincia. Pero una como esta de enfermedad y pandemia no. Cuando arranco esto, hubo un mes que fue muy difícil y de mucha incertidumbre, que pudimos sortear bien y sobretodo porque no le falto nada a nuestros vecinos, que era lo que más me preocupaba”.

