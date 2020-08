Atletismo: Atahualpa Rodríguez pide pista

Se entrena para mantenerse en forma y defender su marca en Salto Triple en la categoría Master. Si se lograse superar el tiempo de Pandemia, en 2021 ya tiene un lugar asegurado en el Sudamericano de Santiago de Chile.

Por Flavio Iacomini

El “Viejo Lobo” Luis Arano, a los 81 años, no pierde sus mañas y siempre se da una vuelta para ver como entrena el atleta que días pasados anduvo sacando yuyos para despejar el malezal que había ganado la arena del cajón del predio de El Hollín.

Atahualpa Rodríguez, desafía el tiempo de Pandemia de Coronavirus y no para de entrenar. Su objetivo, hoy a largo plazo, es el Sudamericano del país trasandino. Un lugar donde deberá defender su marca de 10 metros 89 centímetros lograda en 2019 en Salto Triple en el nacional Master de Mendoza. Una disciplina que exige mucha coordinación para llegar al salto final. El atleta debe saltar primero sobre el tartán (piso especial de goma) con una sola pierna, rebotar y al segundo salto llegar con la misma, recién cambiar a la otra en el tercero, para caer con las dos en el arenal sin tocar el piso con la cola para que el salto no quede nulo.

Esta es la razón por la que el atleta de Las Flores, en una primera etapa busca su forma física y ensaya la coordinación en su ciudad, mientras que en el último mes antes de cada competencia se entrena en la pista del CENARD con los profesores del CADA, la agrupación atlética en la que desarrolla su actividad.

“Nosotros nos mantenemos comunicados por mail con el Club y la primera fecha que tenemos por delante es la del 10 al 21 de Marzo en los Primeros Juegos Sudamericanos en Santiago de Chile” es lo que menciona el atleta florense en el dialogo con el cronista de este medio.

“Todo este tiempo de parate de competencia me benefició por un lado porque me pude recuperar de una tendinitis con un muy buen trabajo de Kinesiología que me realizó Federico Labolita” es lo que añade.

Con respecto a su marca alcanzada en el nacional de Mendoza Atahualpa Rodríguez señaló “Después hubo cinco torneos: un Iberoamericano, un Sudamericano, un nacional, un Metropolitano y nadie hasta ahora nadie pudo superarla. Esto avala mi participación en Chile en el Sudamericano”.

El contraste: el esfuerzo y la humildad a flor de piel a la hora del trabajo. La corredera de pasto, el cajón de arena y la atenta mirada del profe Luis Arano para corregir los “vicios” técnicos. Después vendrá el tartán y probar a fondo para no pasarse de largo en la carrera final antes del cajón. Eso ocurre, debido a la falta de costumbre a ese piso.

No obstante, las vicisitudes, el atleta florense de la categoría Master no se achica y entrena. No hay dudas que Atahualpa Rodríguez, más allá de la Pandemia del Coronavirus, sigue pidiendo pista. El 2021 despejará las incógnitas del presente, solo falta superar eso. Lo demás, está a la vista.

