CAMBIO DE HORARIOS Y RECORRIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informa a la comunidad nuevos cambios de horarios y recorrido para las recolecciones de residuos.

La recolección de residuos húmedos se realiza a partir de las 19 hs. en los siguientes recorridos:

Domingos, martes y jueves por calles paralelas a la Av. San Martín.

Lunes, miércoles y viernes por calles paralelas a la Av. Rivadavia.

Es muy importante recordar que gran parte de los residuos húmedos se pueden compostar y transformarse enrecursos.

Los residuos voluminosos, -restos de poda y pasto-, se pueden sacar únicamente los días lunes y martes, a partir de las 14 hs. Para otros residuos voluminosos, se debe solicitar el volquete en el corralón municipal, de lunes a viernes, de 6 a 13 hs. o al teléfono: 442208. Luego de abonarse el canon correspondiente en Tesorería de la Municipalidad, se lleva al domicilio y se retira a las 48 hs.

La recolección de residuos secos, que a partir del día lunes 1 de junio, se realizará a partir de las 14 h, en los siguientes recorridos:

Miércoles: desde Av. San Martín hacia Av. Cruz Marqués.

Jueves: desde de Av. San Martín hacia Av. Independencia.

RESIDUOS SECOS: TRABAJAMOS CODO A CODO CON EL TALLER ALMA

La recolección diferenciada de residuos aumenta la recuperación del material reciclable. De esta forma, es posible transformar el 90% de los residuos en recursos y disminuir el impacto ambiental de la basura.

En la Planta de Tratamiento de Residuos de nuestra ciudad, los residuos secos se clasifican en cuatro grandes categorías: Papel, Plástico, Vidrio y Metal. Para que puedan ser recuperados, todos deben estar limpios, sin restos de comida. Gracias a tu ayuda, en nuestra ciudad se recuperan alrededor de 200.000 kg de residuos secos por año.

Todo el material que se recupera es posteriormente vendido. Actualmente estas ganancias se distribuyen entre los operarios de la PTRSU (40%), el Taller Protegido A.L.M.A (50%) y el Municipio de Las Flores (10%), por Ordenanza N° 3176/19.

Algunos materiales plásticos no pueden venderse, como por ejemplo, los envoltorios plásticos de diversos productos como papel higiénico, servilletas de papel, alimento para mascotas, paquetes de galletitas, paquetes de alimentos no perecederos, paquetes de snacks, envoltorios de golosinas, etc., bolsas plásticas, papel film, vajilla descartable, potes de yogurt, de postres lácteos, de quesos untables, de dulces, etc. Pero no son basura! Aunque no se recupere en la PTRSU, se puede evitar que sea un residuo reduciendo su generación, y si no se puede evitar, TODOS los plásticos limpios y secos pueden pasar a formar parte de una ECOBOTELLA.

A partir de ahora se pueden sacar las ecobotellas junto con a los residuos secos, sólo es necesario que se distinga que no son botellas vacías.

SALIDAS DE ESPARCIMIENTO

Dentro del marco del programa Las Flores se Protege y en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19, y ante la muy buena situación de nuestra ciudad que hasta la fecha no tiene casos de coronavirus, desde las distintas áreas municipales se establecieron lineamientos para salidas de esparcimiento.

Siempre con la premisa de seguir cuidándonos y salir de nuestros hogares solo si es necesario, se pueden realizar las salidas de esparcimiento, teniendo en cuenta que:

Las salidas se pueden hacer todos los días entre las 14 y las 17 hs.

Se puede caminar o trotar en calles de la ciudad, caminos rurales, espacios verdes y circuito del Parque Plaza Montero, sin tomar contacto con superficies o elementos como por ejemplo bancos de plazas o juegos.

Se puede andar en bicicleta en cualquiera de las calles o caminos rurales de nuestra ciudad. Con rodado fino en el circuito de ciclismo. Recordar que en el circuito del Parque Plaza Montero solo está permitido caminar o trotar, pero no andar en bicicleta.

Por último, tener en cuenta que para cuidarnos entre todos debemos mantener el distanciamiento social y no utilizar las salidas de esparcimiento para visitas familiares o vínculos con otras personas. Además, y muy importante, usar el barbijo al salir del hogar y lavar bien las manos al regresar.

COMIENZA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LOS CAPS

ES PARA MAYORES DE 65 AÑOS CON INDICACIÓN MÉDICA

La Secretaría de Salud municipal informa a la comunidad que desde este miércoles 3 de junio habrá un lote de vacunas antigripales disponibles para personas mayores de 65 años con indicación médica.

Se estará vacunando en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Traut en el horario de 9 a 13 hs. y en el del Barrio 25 de Mayo, de 9 a 16 hs.

PLAN MATERNO INFANTIL: ENTREGA DE JUNIO

Desde la Secretaría de Salud municipal se informa a los beneficiarios del Plan Materno Infantil, que la leche correspondiente al mes de junio se entregará en cada domicilio y el reparto se hará hasta el día 10 inclusive.

PARTE DE PRENSA C.P.R. LAS FLORES:

Informa que en el trascurso del día se realizaron distintos operativos táctico y discontinuo en marco del dispositivo «Tranquera Segura», donde se iniciaron siete actuaciones contravencionales, a saber, una infracción a ciudadano de este medio por poseer animales sueltos con intervención del Ministerio de desarrollo agrario. Una infracción a empresa de Azul que transportaba bovinos con irregularidades, intervención MDA (Ministerio Desarrollo Agrario). Una infracción a ciudadano oriundo de Saladillo quien transportaba ovinos presentando irregularidades, intervención Juzgado de faltas Municipal y MDA. Una infracción a empresa ganadera y a otro productor de San Cayetano por transportar bovinos con irregularidades dándole intervención a oficina de Senasa local. Una infracción a empresa de transporte oriunda de Pringles por presentar irregularidades en vehículo, interviene MDA. Una infracción a productor agrario de Tandil por transportar cereal presentando irregularidades en carta de porte interviniendo en este caso la oficina local de AFIP.